دستگیری عامل ناامنی در محله بی سیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی گفت: در تاریخ یکم دی ماه خبری مبنی بر درگیری در محله بی‌سیم تهران و تخریب اموال شهروندان دریافت شد و بررسی‌های اولیه نشان از این داشت، این فرد با استفاده از سلاح سرد با آسیب رساندن به شهروندان قدرت نمایی می‌کرد.

وی با بیان اینکه این فرد با برهم زدن نظم عمومی باعث ایجاد رعب و وحشت شهروندان شده است، افزود: تیم عملیات کلانتری ۱۵۹ بی‌سیم این پلیس سریعاً به محل اعزام و متهم را که از اراذل و اوباش سابقه دار بوده و قصد حمله به مأموران با سلاح سرد را داشت در محل زمین گیر و دستگیر کرده و از وی یک قبضه سلاح سرد و یک قبضه سلاح گرم از متهم کشف و متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود و اخلال در نظم و امنیت شهروندان اعتراف کرد.

سرهنگ بهرامی با اشاره به اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم امنیت به جد برخورد می‌شود، خاطر نشان کرد: دستگیری سایر مرتبطین به پرونده و کشف جزئیات پرونده در دستور کار قرار دارد.