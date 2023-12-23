حمله تروریستی به پاسگاه انتظامی راسک محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی اظهار کرد: مردم ما باید آگاه باشند و دوست و دشمن خود را شناخته و از هرگونه اقدام تفرقه افکنانه خودداری کنند.

وی ادامه داد: برخی تحرکات دشمنان مانند حمله تروریستی به پاسگاه راسک در راستای تفرقه افکنی و اختلاف میان مسلمانان صورت می‌گیرد که باید کاملاً هوشیار بود و فریب این توطئه‌ها و اقدامات را نخوریم.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان با تسلیت شهادت جمعی از کارکنان انتظامی راسک در سیستان و بلوچستان، حمله تروریستی به این پاسگاه را محکوم کرد و گفت: باید با عاملان این حادثه غمناک برخورد شود.