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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۵

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه:

حمله تروریستی به پاسگاه انتظامی راسک محکوم است

حمله تروریستی به پاسگاه انتظامی راسک محکوم است

کرمانشاه- امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با تسلیت شهادت جمعی از کارکنان انتظامی راسک، گفت: حمله تروریستی به پاسگاه انتظامی راسک محکوم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی اظهار کرد: مردم ما باید آگاه باشند و دوست و دشمن خود را شناخته و از هرگونه اقدام تفرقه افکنانه خودداری کنند.

وی ادامه داد: برخی تحرکات دشمنان مانند حمله تروریستی به پاسگاه راسک در راستای تفرقه افکنی و اختلاف میان مسلمانان صورت می‌گیرد که باید کاملاً هوشیار بود و فریب این توطئه‌ها و اقدامات را نخوریم.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان با تسلیت شهادت جمعی از کارکنان انتظامی راسک در سیستان و بلوچستان، حمله تروریستی به این پاسگاه را محکوم کرد و گفت: باید با عاملان این حادثه غمناک برخورد شود.

کد مطلب 5974005

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