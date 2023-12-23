  1. جامعه
  2. انتظامی
۲ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

سرهنگ مومنی خبر داد؛

شناسایی ۴۴۸ نقطه پر تصادف در تهران

شناسایی ۴۴۸ نقطه پر تصادف در تهران

معاون عملیات پلیس راهور تهران گفت: از ابتدای سال ۴۴۸ نقطه پر تصادف را در شهر تهران شناسایی کردیم که حدود نیمی از آن‌ها رفع نقص شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنیT معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: یکی از راهکارهای مهم در بحث اجرای صحیح و اصولی طرح ۲۰ در شهر تهران مهندسی ترافیک و راه است که شناسایی نقاط حادثه خیز و پر تصادف می‌تواند از تصادفات بکاهد.

وی افزود: از ابتدای سال ۴۴۸ نقطه پر تصادف را در شهر تهران شناسایی کردیم و به مجموعه همکاران در شهرداری تهران جهت رفع نقص اعلام شد که حدود نیمی از آن‌ها برطرف و رفع نقص شده است.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: بر اساس تصادفاتی که در این چند وقت داشتیم چند نقطه دیگر از نقاط حادثه ساز را شناسایی و آن‌ها را اولویت بندی کرده و آن نقاطی که با اقدامات زود بازده و کم هزینه می‌تواند سریع‌تر نتیجه دهد را به شهرداری اعلام تا این نقاط را رفع نقص کنند.

سرهنگ مؤمنی افزود: آشکارسازی زیر پل‌ها، تقاطع‌های غیر همسطح جز برنامه‌های پلیس راهور تهران بزرگ است و خیلی از جاها می‌توانیم با یک آشکار سازی و اقدامی مانند نصب برچسب‌های شبرنگ زیر پل‌ها و تیرهای چراغ برق و نصب تابلوها و بنرها و با افزایش تابلوهای خطر و با ایجاد آبشار نور و ال‌ای دی و آشکار سازی جناغی‌ها و و نصب دوربین‌های ثبت تخلف در این محل‌ها و دیگر معابر می‌توانیم از حوادث ترافیکی بکاهیم.

وی گفت: در بحث آموزشی نیز قرارگاه کنترل سرعت تشدید برخورد با تخلفات سرعت و سبقت در دستور کار پلیس راهور تهران بزرگ قرار گرفته است و به صورت جدی‌تر با رانندگانی که بالای ۵۰ کیلومتر سرعت می‌روند برخورد و به دنبال اخذ دستور قضائی برای آنان هستیم و همچنین رانندگانی که بالای ۳۰ کیلومتر سرعت دارند می‌بایست به قرارگاه کنترل سرعت مراجعه کنند.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار نفر از رانندگان متخلفی که سرعت بالایی داشتند در کلاس‌های آموزشی قرارگاه سرعت شرکت کرده‌اند و حدود ۱۴۰۰ راننده‌ای که سرعت زیاد داشته‌اند و در کلاس‌های آموزشی شرکت نکرده‌اند و یا اگر شرکت کرده دوباره مرتکب این تخلف شده‌اند بر روی پلاک خودروی آن‌ها ثبت شکایت ثبت شده است.

کد مطلب 5974030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها