شناسایی ۴۴۸ نقطه پر تصادف در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنیT معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: یکی از راهکارهای مهم در بحث اجرای صحیح و اصولی طرح ۲۰ در شهر تهران مهندسی ترافیک و راه است که شناسایی نقاط حادثه خیز و پر تصادف میتواند از تصادفات بکاهد.
وی افزود: از ابتدای سال ۴۴۸ نقطه پر تصادف را در شهر تهران شناسایی کردیم و به مجموعه همکاران در شهرداری تهران جهت رفع نقص اعلام شد که حدود نیمی از آنها برطرف و رفع نقص شده است.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: بر اساس تصادفاتی که در این چند وقت داشتیم چند نقطه دیگر از نقاط حادثه ساز را شناسایی و آنها را اولویت بندی کرده و آن نقاطی که با اقدامات زود بازده و کم هزینه میتواند سریعتر نتیجه دهد را به شهرداری اعلام تا این نقاط را رفع نقص کنند.
سرهنگ مؤمنی افزود: آشکارسازی زیر پلها، تقاطعهای غیر همسطح جز برنامههای پلیس راهور تهران بزرگ است و خیلی از جاها میتوانیم با یک آشکار سازی و اقدامی مانند نصب برچسبهای شبرنگ زیر پلها و تیرهای چراغ برق و نصب تابلوها و بنرها و با افزایش تابلوهای خطر و با ایجاد آبشار نور و الای دی و آشکار سازی جناغیها و و نصب دوربینهای ثبت تخلف در این محلها و دیگر معابر میتوانیم از حوادث ترافیکی بکاهیم.
وی گفت: در بحث آموزشی نیز قرارگاه کنترل سرعت تشدید برخورد با تخلفات سرعت و سبقت در دستور کار پلیس راهور تهران بزرگ قرار گرفته است و به صورت جدیتر با رانندگانی که بالای ۵۰ کیلومتر سرعت میروند برخورد و به دنبال اخذ دستور قضائی برای آنان هستیم و همچنین رانندگانی که بالای ۳۰ کیلومتر سرعت دارند میبایست به قرارگاه کنترل سرعت مراجعه کنند.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار نفر از رانندگان متخلفی که سرعت بالایی داشتند در کلاسهای آموزشی قرارگاه سرعت شرکت کردهاند و حدود ۱۴۰۰ رانندهای که سرعت زیاد داشتهاند و در کلاسهای آموزشی شرکت نکردهاند و یا اگر شرکت کرده دوباره مرتکب این تخلف شدهاند بر روی پلاک خودروی آنها ثبت شکایت ثبت شده است.
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