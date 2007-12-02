شاه اردن خواستار پایان اشغالگری رژیم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالله دوم در آغاز اولین دوره عادی مجلس امت اردن گفت: به برادران فلسطینی می گویم که قدرت در وحدت وضعف در تفرقه است، بنابراین صفوف خود را متحد کرده و فرصت فراهم شده برای برقراری صلح و برپایی کشور مستقل خود در کرانه باختری و نوار غزه را غنیمت بشمرید.



وی با اشاره به مردم فلسطین و عراق گفت: آنها را به گذر از اختلافات و وحدت صفوف خود برای مقابله با فتنه ها و تکیه بر گفتگو به عنوان اهرم رسیدن به تفاهم و حل و فصل اختلافات فرامی خوانم.

شاه اردن همچنین بر پایبندی کشورش به برقراری صح عادلانه و همه جانبه در خاورمیانه تاکید کرد و از رژیم صهیونیستی خواست "تا به اشغال سرزمین های فلسطینی و عربی پایان داده و از آنها خارج شود و قطعنامه ها و قوانین بین المللی را اجرا کند".



وی تاکید کرد: این اقدام تنها راه برقراری صلح عادلانه، دائم و فراگیر و ضامن آینده برخوردار از امنیت برای ملت های منطقه و نسل های آینده است.



مجلس نمایندگان اردن پس از سخنان عبدالله دوم، عبدالهادی المجالی را برای یک سال به ریاست این مجلس انتخاب کرد.

مجلس امت اردن متشکل از مجلس سنا و نمایندگان است که 110عضو مجلس نمایندگان هرچهارسال یکبار انتخاب می شوند درحالی که اعضای مجلس سنا را شاه اردن مطابق قانون اساسی این کشور انتخاب می کند.

شاه اردن سه روز پیش با صدور فرمانی مجلس سنای این کشور را منحل و رئیس و اعضای جدیدی را برای آن برگزید. انتخابات مجلس نمایندگان اردن نیز 20 نوامبر برگزار شد که در آن نامزدهای مستقل هوادار حکومت با اکثریت قاطع پیروز شدند.