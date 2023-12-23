مرد ۵۰ ساله قربانی ارث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رییس پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: اوایل شهریور ماه سال جاری در پی وقوع یک فقره قتل هولناک در منزلی واقع در شمال شهر تهران، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در گام نخست طی بررسی میدانی از محل وقوع جرم مشاهده کردند؛ فردی حدوداً ۵۰ ساله در اتاق خواب خانه به صورت خون آلود به پهلو افتاده است. در بررسی‌های مقدماتی از جسد آثار جراحتی سمت راست گردن، چهار جراحت سمت چپ قفسه سینه ،۱۵ جراحت در پشت گردن و پنج جراحت در سمت چپ گردن و دست چپ، پنج جراحت سمت چپ سرشانه و آثار دفاعی در مچ دست چپ مشهود بود.

این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان در گام بعدی طی تحقیق از افراد حاضر در صحنه که از همکاران مقتول بودند، دریافتند؛ مقتول به علت داشتن مشکلات خانوادگی، روز حادثه در محل کار حاضر نشد به همین سبب نگران، به درب منزل وی مراجعه، به کمک همسایگان وارد، با جسد خون آلود وی مواجه شده‌اند.

در ادامه از خواهر مقتول که در صحنه جرم حضور داشت توسط کارآگاهان تحقیق به عمل آمد که وی در تحقیقات اظهار داشت: روز پیش از حادثه همسر اول مقتول، که حدوداً ۱۴ سال قبل با وی متارکه کرده، به همراه دخترش در منزل وی بوده، همسر دوم مقتول نیز ۶ ماهی است که منزل را ترک کرده، مقتول در این مدت مجردی زندگی می‌کرد.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه با بیان اینکه کارآگاهان با انجام اقدامات میدانی و اطلاعاتی دریافتند که همسر اول متهم به همراه شوهرش و دخترشان در این قتل نقش داشته‌اند، عنوان کرد: کارآگاهان با محرز شدن دخالت همسر اول مقتول و همسرش در وقوع قتل، مخفیگاه وی در غرب تهران را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی و هماهنگ، زن و شوهر به همراه دختر مقتول که با آنها زندگی می‌کرد را دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی انتقال داد.

سردار ولیپور گودرزی در ادامه بیان داشت: متهمین هرگونه اطلاع یا دخالت در ارتکاب قتل را منکر، با انجام بازجویی‌های جداگانه، با ارائه دلایل و مدارک مستند، هر ۳ نفر متهم به مشارکت در قتل اقرار کردند و در ادامه گفتند؛ انگیزه‌شان از ارتکاب قتل، به خاطر ارث و میراث و دارایی‌های مقتول بوده که پس از مرگ به تنها دخترش می‌رسیده، روز واقعه ۵ نفر متهم با تاکسی اینترنتی از شمال کشور به نزدیکی محل سکونت مقتول واقع در تهران مراجعه، شوهر همسر اول مقتول با ۲ نفر از افراد اجیر شده هماهنگی‌های لازم را انجام داده، سپس با دخترش به محل کار مقتول در یکی از بانک‌های دولتی در شعبه شمال شهر تهران مراجعه و مقتول پس از ۶ ماه دخترش را مشاهده با خوشحالی از آنان پذیرایی می‌کند و قرار بر این می‌شود که دختر ساعت ۱۳ همان روز به نزد همسر اولش بازگردانده شود، پس از صرف ناهار مقتول خوابیده، دخترش، قاتلین را به منزل دعوت و از منزل خارج می‌شود.

این مقام انتظامی در ادامه با بیان اینکه کارآگاهان، طی اقدامات فنی و کارآگاهی موفق شدند هویت و مخفیگاه ۲ تن از قاتلین را شناسایی کنند، اظهار داشت: کارآگاهان با انجام اقدامات گسترده و مراقبت‌های شبانه روزی ۲ تن از متهمین را در ۲ عملیات غافلگیرانه و منسجم در شمال شهر تهران ساکن در یک مسافرخانه دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی انتقال دادند. در بازجویی‌های اولیه هرگونه آشنایی با متهمین و اطلاع از قتل را انکار، با ارائه دلایل و مستندات و مواجهه حضوری با متهمین به ارتکاب قتل اقرار و بیان داشتند؛ از طریق فردی با شوهر همسر اول مقتول آشنا شدیم و قرار بر این شد که در ازای دریافت ۲ میلیارد تومان فردی را منزل به قتل برسانیم. پس از برنامه‌ریزی های انجام شده در نهایت به کمک دختر مقتول وارد منزل شدیم و پس از اینکه مقتول متوجه حضور ما شد، سعی بر این داشت که از دخترش محافظت کند، اما خبر نداشت که دخترش از منزل خارج شده و با فریاد و مقاومت سعی بر غلبه به ما را داشت که با استفاده از چاقو وی را به قتل رساندیم و سپس متواری شدیم.

سردار ولیپور گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: متهمین با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی، ۲ تن از قاتلین را به جرم قتل عمد روانه زندان و ۳ تن از متهمین (همسر اول و شوهر به همراه دخترشان) به جرم معاونت در ارتکاب قتل روانه زندان شدند.



