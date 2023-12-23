کشف کامیون رنو ۵۲ میلیاردی قاچاق در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر شنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی کردستان اعلام کرد: مأموران پلیس گمرگ مریوان با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه کامیون رنو قاچاق در پایانه مرزی باشماق شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس گمرک باشماق مریوان با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی کامیون رنو T480 سفید رنگ را متوقف و در بازرسی از آن مشخص شد، خودرو فاقد هرگونه مدرک قانونی بوده و پلاک نصب شده بر روی آن متعلق به یک دستگاه خودرو سمند هستند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی خودرو قاچاق کشف شده را بیش از ۵۲ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.