پیگیری خط اعتباری برای پرداخت تسهیلات سفر دولت به خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسیننژاد در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان شمالی که صبح شنبه در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تعیین خط اعتباری ویژه برای تسهیلات سفر رئیس جمهوری به استان در حال پیگیری و در این زمینه رایزنیهای لازم در حال انجام است.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه موضوع تعیین خط اعتباری ویژه و تقاضای افزایش اعتبارات برای پرداخت تسهیلات سفر رئیس جمهور با پیگیریهای مستمر انجام شده است و به زودی این موضوع در جلسهای با حضور مجمع نمایندگان استان با وزیر اقتصاد و دارایی نیز مطرح و پیگیری خواهد شد.
وی ضمن اینکه پیگیری برای خط اعتباری ویژه نیازمند اقدام مشترک است تا کنار پرداخت تسهیلات مصوب سفر، تسهیلات تکلیفی نیز پرداخت شود، تاکید کرد: ارائه برنامهها از سوی دستگاه و نهادها به سرعت انجام شود تا جذب مناسب منابع مربوط به اشتغالزایی استان محقق شود.
حسیننژاد تصریح کرد: با توجه به اهمیت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در رونق اشتغالزایی، تا پایان هفته دستگاههای مرتبط برنامههای خود را به اداره کل اقتصاد و دارایی ارائه دهند.
استاندار خراسان شمالی ضمن تاکید بر اینکه در شورای برنامهریزی استان به دنبال این هستیم که تصمیماتی که گرفته میشود در درجه اول بحث عدالت استانی در آن حاکم باشد، افزود: همچنین در راستای رسیدن این عدالت استانی کارگروههایی ذیل شورای برنامهریزی با دقت نظر موضوعات را دنبال میکنند به نحوی که کار کارشناسی لازم در موضوعات لحاظ شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: موضوع نواحی صنعتی در شهرستانهای مانه، سملقان، جاجرم (شوقان) با کار کارشناسی به صورت کاملاً فنی و تخصصی در جلسه بعدی مطرح شود.
حسیننژاد با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ۹ دی، به دشمنی و کینهتوزی عملی مستکبران علیه نظام اسلامی اشاره کرد و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بصیرت را مورد توجه قرار داد و گفت: برای طی نمودن مسیر صحیح و عدم تکرار حوادث و فتنهها باید موانع بصیرت نظیر غفلت، شهوت، نفاق، لجاجت دنیا طلبی، عدم توجه به قرآن، علم نداشتن و…را شناخت.
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