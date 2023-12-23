قرارگاه خاتم الانبیاء ۶۱ کلان طرح در دست اجرا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا عابد روز شنبه در دانشگاه تبریز اظهار کرد: بیشتر این طرحها در جریان سفرهای استانی ریاست جمهوری مصوب شده است که حوزههای مربوط به مدیریت شهری مثل قطار شهری، آبرسانی، پالایشگاهی و گازرسانی را شامل میشود.
وی با تاکید بر اینکه قرارگاه خاتم برای اجرای طرحهای عمرانی و مهندسی در کنار دولت مردمی است، اظهار کرد: در این رابطه تمام امکانات فنی و مهندسی قرارگاه در خدمت دولت سیزدهم است و برای اجرای طرحهای دستگاههای اجرایی از هیچ تلاشی فروگذاری نمیکنیم.
عابد یکی از مهمترین و بزرگترین طرحهای جاری قرارگاه خاتم را ساخت و تجهیز پالایشگاه مهر در هرمزگان اعلام و اظهار کرد: این پالایشگاه که در غرب بندرعباس و در زمینی به مساحت ۶۵ هکتار در دست ساخت است، ظرفیت پالایش ۱۲۰ هزار بشکه در روز را دارد که عملیات اجرایی آن در ۲ فاز تعریف شد و اکنون اجرا میشود.
به گفته وی پیشرفت فیزیکی پالایشگاه مهر بندرعباس حدود ۶۰ درصد است که تلاش میشود در موعد مقرر و پیش از زمان بندی تعریف شده به مورد بهره برداری برسد.
عابد با بیان اینکه قرارگاه خاتم به دنبال اجرای کلانش پروژههای ملی است، یادآور شد: بر همین اساس امروز شاهد اجرای انواع طرحها در بخشهای کشاورزی، سدسازی، راه سازی و مسکن و به خصوص معادن توسط این مجموعه در استانهای مختلف هستیم.
وی ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس را یکی از مهمترین و از افتخارات فنی، مهندسی و عمرانی قرارگاه خاتم دانست و ادامه داد: این پالایشگاه که به عنوان دومین پالایشگاه تولید بنزین در جهان است، توسط مهندسان و کارشناسان ایرانی و بومی ساخته شد.
عابد گفت: در حال حاضر نیز تعداد بیش از ۱۰ کلان طرح آبرسانی، سدسازی، قطار شهری و مخازن توسط قرارگاه خاتم در سطح کشور در دست اجرا میباشد که تلاش بر این است تمام این طرحها در اسرع وقت به اتمام رسیده و برای بهره مندی اقتصادی کشور آماده افتتاح شود.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا برای افتتاح نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای این مجموعه در دانشگاه تبریز به این شهر سفر کرده است.
این نمایشگاه از امروز شنبه تا ۶ دی ماه در سالن جویبار مرکز علم و فناوری دانشگاه تبریز دایر است و علاقمندان میتوانند از ساعت ۹ تا ۱۷ از آخرین فناوریهای فنی و مهندسی این مجموعه در عرصههای مختلف بازدید کنند.
تعداد ۱۱ غرفه در زمینههای راه و شهرسازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت و معدن، نیرو و کشاورزی، دریایی، نفت، گاز و پتروشیمی، طرحهای استانی آذربایجان شرقی و ارتباط با نخبگان آخرین دستاوردهای خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتهاند.
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