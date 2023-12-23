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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۸

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء:

قرارگاه خاتم الانبیاء ۶۱ کلان طرح در دست اجرا دارد

قرارگاه خاتم الانبیاء ۶۱ کلان طرح در دست اجرا دارد

تبریز- فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء گفت: امسال این مجموعه تعداد ۶۱ عنوان کلان طرح را در دورترین نقاط کشور در دست اجرا دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا عابد روز شنبه در دانشگاه تبریز اظهار کرد: بیشتر این طرح‌ها در جریان سفرهای استانی ریاست جمهوری مصوب شده است که حوزه‌های مربوط به مدیریت شهری مثل قطار شهری، آبرسانی، پالایشگاهی و گازرسانی را شامل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه قرارگاه خاتم برای اجرای طرح‌های عمرانی و مهندسی در کنار دولت مردمی است، اظهار کرد: در این رابطه تمام امکانات فنی و مهندسی قرارگاه در خدمت دولت سیزدهم است و برای اجرای طرح‌های دستگاه‌های اجرایی از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کنیم.

عابد یکی از مهمترین و بزرگترین طرح‌های جاری قرارگاه خاتم را ساخت و تجهیز پالایشگاه مهر در هرمزگان اعلام و اظهار کرد: این پالایشگاه که در غرب بندرعباس و در زمینی به مساحت ۶۵ هکتار در دست ساخت است، ظرفیت پالایش ۱۲۰ هزار بشکه در روز را دارد که عملیات اجرایی آن در ۲ فاز تعریف شد و اکنون اجرا می‌شود.

به گفته وی پیشرفت فیزیکی پالایشگاه مهر بندرعباس حدود ۶۰ درصد است که تلاش می‌شود در موعد مقرر و پیش از زمان بندی تعریف شده به مورد بهره برداری برسد.

عابد با بیان اینکه قرارگاه خاتم به دنبال اجرای کلانش پروژه‌های ملی است، یادآور شد: بر همین اساس امروز شاهد اجرای انواع طرح‌ها در بخش‌های کشاورزی، سدسازی، راه سازی و مسکن و به خصوص معادن توسط این مجموعه در استان‌های مختلف هستیم.

وی ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس را یکی از مهمترین و از افتخارات فنی، مهندسی و عمرانی قرارگاه خاتم دانست و ادامه داد: این پالایشگاه که به عنوان دومین پالایشگاه تولید بنزین در جهان است، توسط مهندسان و کارشناسان ایرانی و بومی ساخته شد.

عابد گفت: در حال حاضر نیز تعداد بیش از ۱۰ کلان طرح آبرسانی، سدسازی، قطار شهری و مخازن توسط قرارگاه خاتم در سطح کشور در دست اجرا می‌باشد که تلاش بر این است تمام این طرح‌ها در اسرع وقت به اتمام رسیده و برای بهره مندی اقتصادی کشور آماده افتتاح شود.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا برای افتتاح نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های این مجموعه در دانشگاه تبریز به این شهر سفر کرده است.

این نمایشگاه از امروز شنبه تا ۶ دی ماه در سالن جویبار مرکز علم و فناوری دانشگاه تبریز دایر است و علاقمندان می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۷ از آخرین فناوری‌های فنی و مهندسی این مجموعه در عرصه‌های مختلف بازدید کنند.

تعداد ۱۱ غرفه در زمینه‌های راه و شهرسازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت و معدن، نیرو و کشاورزی، دریایی، نفت، گاز و پتروشیمی، طرح‌های استانی آذربایجان شرقی و ارتباط با نخبگان آخرین دستاوردهای خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته‌اند.

کد مطلب 5974108

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