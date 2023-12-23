  1. استانها
  2. مازندران
۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹

رییس گروه ورزش بانوان مازندران:

جشنواره فرهنگی ورزشی «دآا» در مازندران اجرا می شود

جشنواره فرهنگی ورزشی «دآا» در مازندران اجرا می شود

ساری- رییس گروه ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان مازندران گفت: جشنواره فرهنگی ورزشی «دختران آفتاب ایران زمین» در مناطق محروم و مدارس شبانه روزی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خدمتگزاری ظهر شنبه در در جلسه شورای اداری اداره کل ورزش و جوانان گفت: طرح کنگره زنان تأثیرگذار جهت ثبت نام بانوان ورزشکار، مربیان و داوران در جریان است که ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همچنین همایش ورزش صبحگاهی بانوان به مناسبت روز زن و به صورت سراسری برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر توجه به عفاف و حجاب و ملاحظات اخلاقی در ورزش بانوان ادامه داد: توجه جدی به جشنواره فرهنگی ورزشی دختران آفتاب ایران زمین (دآا) در مناطق محروم و دورافتاده و مدارس دانش آموزی شبانه روزی دخترانه استان مورد انتظار است.

کد مطلب 5974116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها