جشنواره فرهنگی ورزشی «دآا» در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خدمتگزاری ظهر شنبه در در جلسه شورای اداری اداره کل ورزش و جوانان گفت: طرح کنگره زنان تأثیرگذار جهت ثبت نام بانوان ورزشکار، مربیان و داوران در جریان است که ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همچنین همایش ورزش صبحگاهی بانوان به مناسبت روز زن و به صورت سراسری برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر توجه به عفاف و حجاب و ملاحظات اخلاقی در ورزش بانوان ادامه داد: توجه جدی به جشنواره فرهنگی ورزشی دختران آفتاب ایران زمین (دآا) در مناطق محروم و دورافتاده و مدارس دانش آموزی شبانه روزی دخترانه استان مورد انتظار است.