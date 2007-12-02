  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۵۶

رئیس جمهور فرانسه در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک شرکت می کند

رئیس جمهور فرانسه در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک شرکت می کند

نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه بر حضور خود در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک 2008 چین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکولاسارکوزی رئیس جمهورفرانسه دربازدید از کارگاه های استادیوم آکواریوم ملی و 2 پایگاه نمادین بازیهای المپیک، تاکید کرد که در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک 2008 پکن شرکت خواهد کرد.

سارکوزی که به همراه یک هیئت نمایندگی فرانسوی به چین سفرکرده است همچنین ازمکانهای برگزاری بازیهای المپیک بازدید کرد و مورد استقبال صمیمانه و گرم مسئولان سیاسی و ورزشی چینی قرارگرفت.

وی پس ازشنیدن گزارش کاملی درخصوص آماده سازی ورزشگاه های میزبان مسابقات المپیک، سئوالات زیادی را پیرامون مراحل ساخت استادیوم ملی چین مطرح کرد.

کد مطلب 597412

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها