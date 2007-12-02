رئیس جمهور فرانسه در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکولاسارکوزی رئیس جمهورفرانسه دربازدید از کارگاه های استادیوم آکواریوم ملی و 2 پایگاه نمادین بازیهای المپیک، تاکید کرد که در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک 2008 پکن شرکت خواهد کرد.

سارکوزی که به همراه یک هیئت نمایندگی فرانسوی به چین سفرکرده است همچنین ازمکانهای برگزاری بازیهای المپیک بازدید کرد و مورد استقبال صمیمانه و گرم مسئولان سیاسی و ورزشی چینی قرارگرفت.



وی پس ازشنیدن گزارش کاملی درخصوص آماده سازی ورزشگاه های میزبان مسابقات المپیک، سئوالات زیادی را پیرامون مراحل ساخت استادیوم ملی چین مطرح کرد.