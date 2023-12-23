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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی

کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی

وزیر صمت گفت: خودروهای برقی نسبت به خودروهای بنزینی اختلاف قیمت مختصری دارند که با جبران تعرفه در تلاش هستیم قیمت‌ها را به هم نزدیک کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خانه ملت عباس علی آبادی در مورد تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی، گفت: خودروهای برقی نسبت به خودروهای بنزینی اختلاف قیمت مختصری دارند که با جبران تعرفه در تلاش هستیم قیمت‌ها را به هم نزدیک کنیم.

وی افزود: برای تشویق مردم در استفاده از این خودروها، حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی سوخت باید مشوق‌هایی را پیش‌بینی کرد که یکی از این مشوق‌ها تعرفه بوده و در آئین‌نامه پیشنهادی به دولت دیده شده یعنی تعرفه آن بسیار کم در نظر گرفته ایم.

وزیر صمت ادامه داد: اگر این موضوع مصوب شود کمک بسیار خوبی برای تعادل در قیمت خواهد بود و بازار را به شدت مدیریت می‌کند./

کد مطلب 5974125
زهره آقاجانی

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