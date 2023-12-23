کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خانه ملت عباس علی آبادی در مورد تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی، گفت: خودروهای برقی نسبت به خودروهای بنزینی اختلاف قیمت مختصری دارند که با جبران تعرفه در تلاش هستیم قیمت‌ها را به هم نزدیک کنیم.

وی افزود: برای تشویق مردم در استفاده از این خودروها، حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی سوخت باید مشوق‌هایی را پیش‌بینی کرد که یکی از این مشوق‌ها تعرفه بوده و در آئین‌نامه پیشنهادی به دولت دیده شده یعنی تعرفه آن بسیار کم در نظر گرفته ایم.

وزیر صمت ادامه داد: اگر این موضوع مصوب شود کمک بسیار خوبی برای تعادل در قیمت خواهد بود و بازار را به شدت مدیریت می‌کند./