ثبت بیش از ۶۵ هزار ماموریت توسط اورژانس کرمانشاه

مسعود قلعه سفیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۹ ماهه سالجاری ۶۵ هزار و ۵۷۲ مأموریت توسط مرکز عملیات اورژانس استان کرمانشاه به ثبت رسیده است.
وی افزود: در این مأموریتها ۳۴ هزار ۸۳۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۲۴ هزار و ۳۷۹ مورد نیز در محل درمان شدند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: تعداد کل تماسهای برقرار شده با سامانه ۱۱۵ اورژانس ۳۱۴ هزار و ۱۷۶ تماس و ۲۹ هزار و ۶۳۷ تماس مزاحم با اورژانس بوده است.
قلعه سفیدی بیان کرد: از مجموع مأموریتهای ۹ ماهه گذشته ۱۳ هزار و ۳۵۹ مورد حوادث ترافیکی و ۵۲ هزار و ۲۱۳ مورد غیرترافیکی بوده است.
وی اضافه کرد: در ۹ ماه گذشته اورژانس هوایی ۵۲ سورتی پرواز داشته است که در این مأموریتها ۶۳ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.
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