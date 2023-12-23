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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۳۱

رئیس اورژانس کرمانشاه:

ثبت بیش از ۶۵ هزار ماموریت توسط اورژانس کرمانشاه

ثبت بیش از ۶۵ هزار ماموریت توسط اورژانس کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت بیش از ۶۵ هزار ماموریت توسط اورژانس کرمانشاه طی ۹ ماهه گذشته خبر داد.

مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۹ ماهه سال‌جاری ۶۵ هزار و ۵۷۲ مأموریت توسط مرکز عملیات اورژانس استان کرمانشاه به ثبت رسیده است.

وی افزود: در این مأموریت‌ها ۳۴ هزار ۸۳۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۲۴ هزار و ۳۷۹ مورد نیز در محل درمان شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: تعداد کل تماس‌های برقرار شده با سامانه ۱۱۵ اورژانس ۳۱۴ هزار و ۱۷۶ تماس و ۲۹ هزار و ۶۳۷ تماس مزاحم با اورژانس بوده است.

قلعه سفیدی بیان کرد: از مجموع مأموریت‌های ۹ ماهه گذشته ۱۳ هزار و ۳۵۹ مورد حوادث ترافیکی و ۵۲ هزار و ۲۱۳ مورد غیرترافیکی بوده است.

وی اضافه کرد: در ۹ ماه گذشته اورژانس هوایی ۵۲ سورتی پرواز داشته است که در این مأموریت‌ها ۶۳ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

کد مطلب 5974133

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