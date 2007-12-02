رئیس هیئت پزشکی حج از زائران خواست برای همراه داشتن دارو مشورت کنند

به گزارش خبرنگار مهر از مدینه منوره، پایگاه اطلاع رسانی حج در این زمینه نوشت: دکتر "محمد تقی حلی ساز" با توجه به اعمال محدودیت وزارت بهداری عربستان برای ورود برخی اقلام دارویی، به زائران حج ابراهیمی که هنوز ایران را ترک نکرده ‌اند توصیه کرد، درمورد حمل دارو با پزشکان کاروانها مشورت کنند.



وی درعین حال از زائران خواست، درصورتی که داروهای خاصی را مصرف می‌ کنند به مقدار لازم به همراه خود داشته باشند.



گفتنی است هیئت پزشکی جمهوری اسلامی در مکه، مدینه، درمانگاههای سیار و بین راه متشکل از ‪ ۳۳۵‬نفر پزشک، داروساز، پرستار و خدمه بیمارستانی است و این گروه برای ارائه خدمات پزشکی به زائران آماده هستند.



همچنین در کنار این گروه تعداد ‪ ۶۰۴‬پزشک به عنوان پزشکان خاص همراه کاروانها امور درمانی زائران را در محل استقرار آنان انجام می ‌دهند.

حلی ساز گفت که در حال حاضر ‪ ۱۰۵‬تن انواع داروهای مورد نیاز در داروخانه‌های هیئت پزشکی در مدینه و مکه و کاروانها وجود دارد و به لحاظ دارو هیچ مشکلی وجود ندارد.



تعداد زائران ایرانی حج تمتع امسال قریب به ‪ ۱۰۲‬هزار نفر است که تاکنون بیش از ‪ ۳۰‬هزار نفر آنان به مدینه و مکه وارد شده ‌اند.