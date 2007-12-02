تاکید امارات برحل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان در گفتگو با روزنامه الشرق قطر درباره مسئله هسته ای ایران گفت: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از نزدیک این پرونده را دنبال می کنند و نگران تبعات سیاسی و امنیتی ناشی از رویارویی های احتمالی در این باره هستند.

وی افزود: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با پرونده هسته ای ایران از زاویه خطرات امنیتی و زیست محیطی برخورد می کنند و اگر برای این کشورها اطمینان های کافی و ضمانت های مناسب مطابق با معیارهای مورد قبول آژانس بین المللی انرژی اتمی و جامعه بین المللی فراهم شود، مشکلی با پذیرش ایده استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نخواهد بود زیرا خود ما در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به صورت فردی یا گروهی به گزینه هسته ای به عنوان یکی از منابع انرژی جایگزین می اندیشند.



لازم به ذکر است که فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران کاملا بر اساس موازین بین المللی است و هیچ گونه خطرات زیست محیطی برای منطقه ندارد و تهران نیز بارها بر آمادگی خود برای رفع هر گونه نگرانی کشورهای کشورهای منطقه تاکید کرده است.

وزیر خارجه امارات گفت: دوست داریم از طریق گفتگوی جدی که منافع همه طرف ها از جمله منافع کشورهای همجوار ایران و دغدغه های امنیتی و زیست محیطی آنها را مدنظر قرار می دهد، شاهد پایان رویارویی جاری میان ایران و جامعه بین المللی درباره این مسئله باشیم. وی همچنین ادعای کشورش درباره جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کرد.