احصای اموال مازاد دولتی در زنجان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه احصای اموال مازاد دولتی در استان زنجان انجام گرفته است، افزود: این اموال مازاد قرار است بعد از احصا به هیأت عالی مولدسازی ارجاع داده شود.
وی با یادآوری اینکه ارجاع اموال مازاد دولتی شناسایی شده به هیأت عالی مولدسازی در راستای دریافت مجوز صورت میگیرد، اظهار کرد: خوشبختانه در احصای این اموال، موضوع برآورد تقریبی ارزشآفرینی هر کدام از این اموال بررسی شده است.
استاندار زنجان با بیان اینکه بعد از برآورد تقریبی ارزشآفرینی هر کدام از این اموال، اختصاص منابع به پروژهها انجام خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: با توجه به اقداماتی که تا به امروز در این راستا انجام گرفته، معتقدیم اتفاقات خوبی در استان به واسطه مولدسازی اموال مازاد دولتی شناسایی شده رقم خواهد خورد.
افشارچی با اشاره به اینکه فرآیند اجرای طرح مولدسازی به دلیل اصلاح آئیننامه و نیز تغییر و تحولات رخ داده در بالادست باعث کند شدن روند اجرای این طرح شده بود، عنوان کرد: طرح مولدسازی به ما کمک میکند تا مسیر جدیدی را برای ایجاد درآمد در استان یافته و اموال را در مسیر ارزشآفرینی هزینه کنیم.
مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه به اشاره به اینکه زنجان جزو استانهای پیشرو در اجرای طرح مولدسازی بوده است، گفت: انتظار داریم روندی که در این راستا در پیش گرفته شده است، با سرعت عمل بیشتری انجام شود.
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