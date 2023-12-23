۳۰۵ سارق در خراسان رضوی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد شفیع زاده اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اتخاذ تدابیر لازم از جمله افزایش گشت‌های ویژه و به کارگیری اکیپ‌های کار آزموده از پلیس‌های تخصصی به ویژه استفاده از توان مأموریتی پلیس آگاهی شهرستان‌های تابعه با تمام توان در بازه زمانی یک ماه اجرا شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: این طرح با محوریت مقابله با مالخران و صنوف متخلف، مبارزه با سارقان خودرو، مبارزه با سارقان لوازم داخل خودرو، شناسایی و مهر و موم دفاتر شرکت‌های هرمی و بازاریابی غیرمجاز، مقابله با عرضه مدارک جعلی، دستگیری محکومان متواری و متهمان تحت تعقیب و کنترل مجرمان اجرا و علاوه بر دستگیری ۳۰۵ متهم به سرقت ۱۹۴ فقره انواع سرقت کشف شد.

وی ادامه داد: ۴۱ محکوم متواری در حیطه جرایم جنایی و ۴۳ نفر از محکومان متواری و متهمان تحت تعقیب نیز دستگیر شدند.

شفیع زاده بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها به صورت مداوم و با تمام توان جهت برقراری امنیت پایدار ادامه دارد و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.