  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی:

۳۰۵ سارق در خراسان رضوی دستگیر شدند

۳۰۵ سارق در خراسان رضوی دستگیر شدند

مشهد- رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: ۳۰۵ متهم به سرقت در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این استان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد شفیع زاده اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اتخاذ تدابیر لازم از جمله افزایش گشت‌های ویژه و به کارگیری اکیپ‌های کار آزموده از پلیس‌های تخصصی به ویژه استفاده از توان مأموریتی پلیس آگاهی شهرستان‌های تابعه با تمام توان در بازه زمانی یک ماه اجرا شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: این طرح با محوریت مقابله با مالخران و صنوف متخلف، مبارزه با سارقان خودرو، مبارزه با سارقان لوازم داخل خودرو، شناسایی و مهر و موم دفاتر شرکت‌های هرمی و بازاریابی غیرمجاز، مقابله با عرضه مدارک جعلی، دستگیری محکومان متواری و متهمان تحت تعقیب و کنترل مجرمان اجرا و علاوه بر دستگیری ۳۰۵ متهم به سرقت ۱۹۴ فقره انواع سرقت کشف شد.

وی ادامه داد: ۴۱ محکوم متواری در حیطه جرایم جنایی و ۴۳ نفر از محکومان متواری و متهمان تحت تعقیب نیز دستگیر شدند.

شفیع زاده بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها به صورت مداوم و با تمام توان جهت برقراری امنیت پایدار ادامه دارد و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد مطلب 5974189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مالباخته US ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      0 1
      پاسخ
      ای کاش این طرح در فیروز اباد فارس هم اجرا میشد طرح مبارزه با سارقین ومالخرها

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها