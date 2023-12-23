به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان امروز (شنبه دوم دی ماه) در نشست بین‌المللی تهران درباره فلسطین خطاب به مقامات خارجی که در این نشست حضور یافتند، اظهار کرد: از اینکه با وجود فرصت کوتاه اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی برای برگزاری این همایش و با توجه به روزهای پایانی سال میلادی، دعوت جمهوری اسلامی ایران را اجابت کردید، صمیمانه سپاسگزارم.

وی بیان کرد: حضور شما نشانی از دغدغه‌مندی نسبت به ارزش‌های انسانی و یکی از مسائل حل نشده جامعه بین‌المللی طی دهه‌های گذشته یعنی موضوع مهم فلسطین است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: مسأله فلسطین همواره مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بوده و در اندیشه‌های بلند امام خمینی (ره) و در نگاه بلند و راهبردی مقام معظم رهبری قرار دارد.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: شورای امنیت هیچ اقدام مؤثری در توقف حملات و کشتار در سرزمین‌های اشغالی نداشته است. هدف این کنفرانس توقف حملات بی رحمانه رژیم جعلی اسرائیل، مقابله با جنایت جنگی و یافتن راه‌هایی برای حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌هاست.