مراکز درمانی از پذیرش پزشکان غیرایرانی به خودکفایی کامل رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده ظهر شنبه در دیدار با آیت الله علم الهدی با بیان اینکه طبق اعلام اندیشکده‌‎های پژوهشی معتبر، تا سال ۲۰۳۰، کمبود متخصصان و پزشکان فوق تخصص در جهان از ۱۸ میلیون نفر فراتر می‌رود، اظهار کرد: حقیقت فضای امروز جامعه پزشکی در ایران آن است که مراکز درمانی ما از پذیرش پزشکان غیرایرانی به خودکفایی کامل در نیروی انسانی متخصص رسیده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: به‌طور کامل، هیچ بیماری حتی از اقشار متمول و برخوردار وجود ندارد که سفر به اروپا و آمریکا برای درمان را امیدوارکننده‌تر از ادامه فرآیند درمان در داخل کشور بداند.

وی افزود: در حال حاضر، نه‌تنها دیگر پزشکان متخصص و فوق تخصص از سایر کشورها در ایران طبابت نمی‌کنند بلکه دانشجویان غیرایرانی در مراکز آموزشی به تحصیل می‌پردازند تا اعتبار مدرک تخصص و فوق تخصص خود را با تحصیل در ایران ارتقا دهند.

رئیس زاده بیان کرد: در سال ۱۳۶۲ حدود ۱۳ هزار پزشک در کشور فعال بودند که ۵ هزار نفر از آنان متخصص بودند درحالی که این آمار اکنون به ۱۶۵ هزار نفر رسیده و ۵۰ هزار نفر از آنان متخصص هستند. در آن زمان فقط ۳ بانوی پزشک فوق تخصص و ۷۰۰ بانوی پزشک متخصص در کشور مشغول طبابت بودند که اکنون این آمار به ۱۷۰۰ بانوی فوق تخصص و ۲۲ هزار بانوی پزشک متخصص رسیده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور اظهار کرد: تعداد دانشکده‌های پزشکی هم از ۷ مرکز به ۷۰ مرکز رسیده و این روند افتخارآمیز در ۴۵ سال عمر بابرکت انقلاب اسلامی باید با حمایت از کادر درمان و حفظ کرامت پزشکان متعهد و مردم‎دار ایران عزیز ادامه پیدا کند.