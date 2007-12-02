560 مقاله به دبیرخانه کنگره بین المللی غدیر ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ججت الا حسن ملک محمدی شامگاه یکشنبه در جمع اعضای ستاد کنگره بین المللی غدیر مازندران در ساری افزود: این کنگره یکی از کنگره های بی نظیر کشور بوده که در سال اتحاد ملی با حضور میهمانانی از کشورهای آمریکا، تونس، لبنان، سوریه، ترکیه، آلمان و چهار کشور از آسیای میانه در مازندران برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: کنگره بین المللی غدیر مازندران با هدف قلوب و تحکیم انسجام بین مسلمین و احیای حماسه جاوید غدیر که سرچشمه همه عزت هاست، پایه ریزی شده است.

ملک محمدی با اشاره به اینکه همزمان با کنگره بین المللی غدیر در مازندران که دی ماه امسال برگزار خواهد شد، تصریح کرد: همایشها و کنگره های مختلف غدیر همزمان در استانهای هرمزگان، قم و برخی شهرهای ایران اسلامی برگزار می شود.

مدیرعامل کنگره بین المللی غدیر با بیان اینکه مازندران دارای 4 هزار عالم دینی است یادآور شد: این کنگره سرآغاز تحول در مسائل غدیری استان بوده و پایه گذار برگزاری همایش های غدیر در کشور خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشن ها و مراسمات مختلف در دهه ولایت از اعطاء جهیزیه به 200 نیازمند کشور با همکاری خیرین خبر داد.

به گفته ملک محمدی همزمان سه باب مدرسه در کشور ساخته شده و 50 زندانی آبرومند از زندانهای کشور آزاد خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن بیان این مطلب که 200 یتیم تا پایان عمر تحت پوشش اکرام ایتام قرار خواهند گرفت یادآور شد: امسال برای اولین بار همزمان 19 هزار دهیاری و هزار و 16 شهر کشور با همکاری وزارت کشور تحت پوشش فعالیت های غدیری قرار گرفته و کمیته ها و ستادهای غدیری در این مراکز تاسیس می شود.

مدیرعامل کنگره بین المللی غدیر مازندران یادآور شد: جشن های صدمین سال تاسیس شهرداری ها همزمان در هفته ولایت برگزار شده و با هماهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در 6 هزار امامزاده کشور جشن های غدیری برگزار خواهد شد.

ملک محمدی در پایان از برگزاری جشن های غدیری همزمان با هفته ولایت در آنکارا، استانبول، فرانکفورت، برلین، امارات عربی متحده، نخجوان، تاجیکستان، ترکیه ، واتیکان با همکاری کنگره بین المللی غدیر خبر داد.