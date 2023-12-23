به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه با حضور استاندار فارس، امام جمعه شیراز و دیگر مسؤولان محلی شهرستان جهرم مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهرم افتتاح شد.

این مرکز در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و زیربنای ۸۰۰ متر مربع و با سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد ریال راه اندازی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم در آئین افتتاح این مرکز حمایت از توسعه فعالیت‌های کارآفرینی را از اهداف راه اندازی این مرکز برشمرد و گفت: توسعه فناوری و تکنولوژی یکی از الزامات و ضروریات دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

محمد رحمانیان افزود: در راستای ارزش گذاری به امر پژوهش، اشتغال، اهمیت تولیدات محصول محور، دانشگاه علوم پزشکی جهرم راه‌اندازی این مرکز را در اولویت کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه در این مرکز تعداد ۱۰ واحد فن‌آور فعالیت دارد، بیان کرد: این واحدها در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، صنایع غذایی، تولید محتوای الکترونیکی، محصولات بیولوژیک، سلامت دیجیتال و داروهای گیاهی فعالیت دارند.

به گفته رحمانیان تولید ترالی پانسمان شستشو، تولید آب مقطر، تولید محیط کشت میکروبی، سرنگ پمپ، تولید داروهای نوترکیب و گیاهی و دیگر تجهیزات سلامت، در کنار آزمایشگاه الکترونیک، کارگاه مکانیک پیشرفته، طراحی نرم افرازهای پیشرفته و … از خدماتی است که در این مرکز ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه مرکز رشد فناوری و نوآوری سلامت جهرم، با وجود پتانسیل‌هایی که دارد قابلیت و ظرفیت فعالیت‌های جدی در عرصه سلامت، اشتغال و تولیدات محصول محور را دارد، عنوان کرد: انتظار می‌رود با وجود این مرکز شاهد گام‌های مهمی در توسعه فناوری سلامت شهرستان برداشته شود.