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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۳۴

قتل پیرمرد گلپایگانی به دست همسر دومش

قتل پیرمرد گلپایگانی به دست همسر دومش

اصفهان - فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از شناسایی عامل قتل پیرمردی ۷۰ ساله خبر داد و گفت: قاتل کمتر از ۷ روز از وقوع جنایت دستگیر شد.

سرهنگ علی اصغر محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام خبر قتل پیرمردی ۷۰ ساله در منزلش در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله اقدامات مأموران پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری عامل این قتل آغاز شد.

وی گفت: با تشکیل تیم ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی ابعاد موضوع به صورت میدانی بررسی و مشخص شد قاتل همسردوم مقتول بوده که در نهایت با انجام اقدامات تخصصی، عامل این جنایت کمتر از ۷ روز در عملیاتی هماهنگ دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان تصریح کرد: قاتل انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات خانوادگی با مقتول عنوان کرد که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 5974238

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