قتل پیرمرد گلپایگانی به دست همسر دومش

سرهنگ علی اصغر محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام خبر قتل پیرمردی ۷۰ ساله در منزلش در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله اقدامات مأموران پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری عامل این قتل آغاز شد.

وی گفت: با تشکیل تیم ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی ابعاد موضوع به صورت میدانی بررسی و مشخص شد قاتل همسردوم مقتول بوده که در نهایت با انجام اقدامات تخصصی، عامل این جنایت کمتر از ۷ روز در عملیاتی هماهنگ دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان تصریح کرد: قاتل انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات خانوادگی با مقتول عنوان کرد که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.