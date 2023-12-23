دفاع از مظلوم شیعه و سنی نمی شناسد/تأکید بر حمایت از مردم غزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد صابری تولایی شنبه در راهپیمایی اعتراضی مردم بیرجند نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و اعلام حمایت از مردم فلسطین همزمان با تشییع شهید خسروی اظهارکرد: در مجموعه معارف دین و نظام سیاسی اسلام تنها دو جغرافیای کفر و ایمان را می شناسیم.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه ما تنها مرز اعتقادی را می شناسیم، بیان کرد: در جغرافیای اسلام امت اسلامی بر مبنای مصالح همه مردم مسلمان در برابر ظلم باید بایستند ولی استکبار در بین ملت مسلمان مرز بندی ایجاد کرده است.

صابری تولایی ادامه داد: باید برای همه ما مهم باشد که بر سر مردم مسلمان در سوریه، فلسطین و افغانستان و عربستان و… و. چه می آید.

این استان حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه نباید موضوعاتی مطرح شود که بین ملت اسلامی تفرقه و اختلاف اسجاد شود، گفت: در شعار غلط «نه عزه نه لبنان» چیزی که مد نظر قرار نگرفت منافع ملت مسلمان و وظیفه انسانی ما بود.

وی ادامه داد: بزرگان ما چون سردار شهید قاسک سلیمانی نه فقط به منافع ملی بلکه به منافع کل ملل مسلمان توجه داشتند که سیره این شهید بزرگ نشان این مطلب است و ایشان حتی دغدغه هدایت جوان داعشی را نیز داشتند

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه امت مسلمان نه فقط بر اساس مرزهای سیاسی و ملی از هم جدا شدند بلکه در درون هر کشور اسلامی نیز بین افراد بر اساس حزب های سیاسی و عشیره ها و … جدایی افتاد.

صابری تولایی یادآور شد: امروز نیز ما در هر قدرت و مسئولیتی که هستیم آیا دغدغه وحدت نظام اسلامی و هدایت جوان کشور خودمان را داریم.

وی با اشاره به مظلومیت مردم غزه یادآور شد: در نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع از مظلوم شیعه و سنی و حتی مسیحی نمی شناسد و از مظلومان در هر کجای جهان حمایت می کنیم.