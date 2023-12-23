به گزارش خبرنگار مهر، رضا چلونگر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حدود ۹۰۰ واحد صنفی در اتحادیه کاشی، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان اصفهان به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: حدود ۱۲۰۰ فروشگاه در شهر اصفهان فعالیت می‌کنند که بحشی از آن‌ها فاقد مجوز قانونی بوده و پس از فرایند بازرسی اتحادیه درحال کسب مجوز قانونی هستند.

وی افزود: با آغاز روند جدید صدور جوازکسب در سامانه ملی مجوزها، به نظر می‌رسد جوازکسب اعتبار خود را ازدست بدهد زیرا اتحادیه‌ها شناخت حضوری و کافی از درخواست‌کنندگان ندارند زیرا پیشتر بازرس اتحادیه مکان را می‌دید و موقتی بودن مکان کسب مشخص می‌شد اما اکنون بدون اینکه فضای واقعی وجود داشته باشد می‌توان اقدام به احذ مجوز کرد.

رئیس اتحادیه کاشی، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان اصفهان اضافه کرد: موارد زیادی وجود دارد که فردی یک مکان صوری را برای کسب مجوز و دریافت تسهیلات فراهم می‌کند و پس از مدتی دست از فعالیت می‌کشد بدین سبب در صورتی که برای اعتباربخشی به این مجوزها فکر نشود، اعتبار جواز کسب تا چند سال دیگر ازبین می‌رود.

وی با اشاره به روند صعودی در صدور مجوز و تعداد اندک ابطال مجوزهای صنف کاشی، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان اصفهان، تصریح کرد: با پیگیری بازرسان اتحادیه سعی در تقویت صنف و انضباط بیشتر بازار هستیم؛ در این بازار رقابت بالایی وجود داشته و حاشیه سود آن پایین است بنابراین گاهی اجناس با دو درصد سود نیز به فروش می‌رسد که کسبه ناچار به پرداخت کامل آن برای مالیات هستند و در این خصوص تعامل ویژه‌ای با اداره مالیات و اتاق اصناف شده است.

چلونگر با اشاره به فعالیت یکی از هایپرهای لوازم خانگی مطرح کشور در حوزه فروش شیرآلات، افزود: این هایپر علاوه بر شهر لوازم خانگی، اخیراً وارد حوزه‌ای تخصصی شده و احتمال می‌دهیم همان لطمه‌ای که صنف لوازم خانگی از این اقدام خورد، برای صنف ما نیز تکرار شود.

وی افزود: فروش کاشی، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان یک کار تخصصی است که فروشندگان باید در خصوص چیدمان، کیفیت و موضوعات فنی نیز اطلاعات کافی را داشته باشند؛ اغلب فروشندگان صنف ما سالهاست در این زمینه فعالیت دارند و خریدار را از تمام این اطلاعات و مباحث فنی و مهندسی ساختمان مطلع می‌کنند بنابراین با وجود فعالیت مراکز خرید بزرگی که تخصصی در این زمینه ندارند، در طولانی‌مدت مردم نیز آسیب می‌بینند.

رئیس اتحادیه کاشی، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان اصفهان خاطرنشان کرد: اگر سیاست دولت حمایت از کسب وکارهای کوچک است، عدم جلوگیری از فعالیت این مراکز در امور تخصصی، با آن سیاست منافات دارد چون برای ایجاد ۲۰ شغل، ۲۰۰ شغل نابود می‌شود.

وی با تاکید براینکه بازار فروش کاشی و لوله به دلیل محدودیت برند رقابتی است، افزود: از سیاستگذاران درخواست داریم که از ورود بدون تخصص در این بازار جلوگیری کرده و برای تعادل‌بخشی بازار و مقابله با معضلات اجتماعی احتمالی راهکاری اتخاذ شود چون ممکن است این ورود، به فروش شیرآلات محدود نشده و در آینده نزدیک به سایر رسته‌ها نیز سرایت کند.

چلونگر با بیان اینکه برخی افراد از طریق سایت‌های فروشگاهی و بدون مجوز، پرداخت مالیات و هزینه نیروی انسانی اقدام به ورود در بازار کاشی و لوله می‌کنند، گفت: اجناس این صنف خدمات و گارانتی دارد و اگر فروشنده مجوز قانونی نداشته باشد، این امکان وجود دارد که کسب و کار او بعد از یکی دو سال برچیده شده و خریدار امکان استفاده از این خدمات را نداشته باشد.

وی با تاکید براینکه بیشترین شکایات مربوط به درجه‌بندی و طیف رنگی کاشی و سرامیک است، ادامه داد: این شکایات در اتحادیه بررسی می‌شود و عمده آن مربوط به نصاب است که استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کند؛ اغلب این شکایات در اتحادیه حل می‌شود و بخش اندک آن به مراجع بالاتر می‌رود.

چلونگر با تاکید بر اینکه اتحادیه در صورت خرید از فروشندگان غیرقانونی امکان اقدام ندارد، تصریح کرد: عدم تخصص و ناآشنایی نصاب با نوع کاشی‌ها یکی از عمده دلایل این شکایات است به همین دلیل است که صنف کاشی، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان را تحصصی می‌دانیم و نسبت به ورود مراکز و افراد غیرمتخصص در قالب هایپر لوازم خانگی معترضیم.