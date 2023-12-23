شبیه ساز آموزشی جوشکاری کشور در استان بوشهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روشهای مختلف جوشکاری یکی از مهارتهای پایه و در عین حال فراگیر در بین کارآموزان فنی و حرفهای است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر افزود: از جمله صنایعی که از فرآیندهای جوشکاری بهره زیادی میبرند، میتوان به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، فلزی، سازه و ساختمان، کشتی سازی و غیره اشاره کرد.
وی گفت: جوشکاری در تمامی زمینههای صنعتی جایگاه خود را پیدا کرده و به عنوان یک فرآیند کلیدی در تولید و ساخت و سازهای مختلف شناخته میشود.
وی یادآور شد: این حرفه مستلزم مهارت و دانش بالایی در زمینههای مختلف از جمله فیزیک، مواد و مهندسی بوده، همچنین آموزش جوشکاری به روش سنتی، شامل آموزش عملی در کارگاه جوشکاری است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر بیان کرد: این روش آموزش دارای معایب متعددی از جمله خطرات ایمنی، هزینه بالای مواد اولیه، زمان بر بودن و محدودیت در تکرار تمرینها است.
دراهکی بیان کرد: از آنجایی که جوشکاری و خدمات آن در زنجیره تأمین اکثر صنایع نقشی حیاتی دارد، ارتقا کیفیت آن مسیر ارتقا کیفیت در سایر صنایع را هموار کرده و سرعت میبخشد.
وی گفت: در کنار مزایای بسیار و غیرقابل انکار تحول دیجیتال در آموزش جوشکاری از بعد استفاده از تکنولوژی در بهبود و سرعت بخشیدن به فرآیندهای آموزشی که محدودیتهای آموزش سنتی را کنار گذاشته و فرصتهایی جدید در خدمت آموزش فراهم آورده، شغل جوشکاری نیز ویژگیها و اهمیتهایی دارد که بهبود آن تغییری ارزشمند در این فرآیند به وجود میآورد.
وی افزود: اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر با همکاری شرکت منشور گستران آوات از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر در پاییز ۱۴۰۲ اولین شبیه ساز جوشکاری MAG با تکنولوژی واقعیت مجازی را در کشور رو نمایی کرد.
وی گفت: شبیه سازی این فرآیند حیاتی با تکنولوژی واقعیت مجازی منجر به کاهش هزینههای مواد اولیه و مصرفی در فرآیند آموزش، بهبود سطح ایمنی و سلامت کارآموزان، بهبود کیفیت آموزش جوشکاری، افزایش شمار کارآموزان در واحد زمان بدون نیاز به تعدد مربی، دستیابی و ایجاد علاقه مندی هنرجویان خواهد شد و در بهبود این صنعت کمکی شایان خواهدداشت.
دراهکی درخصوص اهمیت فرآیند گفت : این شبیه ساز فرآیند کامل جوشکاری MAG را مطابق با استاندارهای فنی حرفهای در نظر گرفته و قادر به کاهش هزینههای آموزش به ازای هر هنرجو تا ۶۰ درصد هزینههای جاری است.
وی ادامه داد: بدیهی است این امر منجر به گسترش فرصتهای آموزشی برای تعداد بیشتری از هنرجویان و علاقه مندان به این حرفه خواهد بود که تأثیر آن را در آینده نزدیک در تأمین نیروی انسانی متخصص برای صنعت و آموزش خواهیم دید.
دراهکی افزود: با توجه به اینکه فرآیند اجرای کامل این پروژه در استان بوشهر و تحت نظارت مربیان توانمند این اداره کل متناسب با استانداردهای آموزشی سازمان فنی و حرفهای کشور پیاده سازی شده است و مربی جوش این استان به عنوان مشاور این پروژه درتیم تخصصی فرآیند نقش بسزایی داشته است.
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