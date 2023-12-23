به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، وبینار «عضویت دانشگاه آزاد اسلامی در اتحادیه دانشگاه‌های اروپایی» با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر جلال درخشه معاون امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدرضا آرام مدیرکل واحدهای بین‌المللی و برون مرزی برگزار شد.

در این جلسه دکتر آرتور باغداسیان نماینده ویژه اتحادیه دانشگاه‌های اتحادیه اروپا، دکتر بیشاریان رییس دانشگاه اروپایی ارمنستان، دکتر وارتان رییس مرکز بین الملل دانشگاه اروپایی ارمنستان و دکتر سوغوبونیان منشی اتحادیه حضور داشتند.

طهرانچی در این جلسه با بیان اینکه بسیار خوشحالم که افق جدیدی برای همکاری های بین دانشگاهی فراهم شده است، گفت: ارتباط بسیار خوب ایران و ارمنستان از دیرباز برای مردم دو کشور یک الگو همکاری در فضای صلح بوده است و بسیار خوشحالم که فرصتی فراهم آمده تا دانشگاه آزاد اسلامی با جامعه نخبگانی ارمنستان یک پیمان همکاری داشته باشد.

وی با بیان اینکه البته این افق همکاری صرفاً یک تفاهم بر روی کاغذ نیست، خاطرنشان کرد: لازم است گام های عملی را برای همکاری بین دانشگاهی فراهم آوریم.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این دانشگاه 40 درصد از بار آموزش عالی کشور ایران را برعهده دارد، گفت: این دانشگاه دارای بیش از یک میلیون و 300 هزار دانشجو و 7 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی است که در رشته های مهندسی، پزشکی، علوم و علوم انسانی فعال است.

طهرانچی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد تا همکاری های بین دانشگاهی را با اتحادیه Alliance در مباحث مهارتی داشته باشد. همکاری های بین دانشگاهی کمک می کند تا دروازه ای رو به آینده برای جوانان باز شود.

وی خاطرنشان کرد: بزودی کمیته کاری از نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ارمنستان تشکیل و شروع به کار خواهد کرد تا اقدامات عملیاتی برای همکاری های بین دانشگاهی اجرایی شود.

در این جلسه همچنین دکتر آرتور باغداسیان نماینده ویژه اتحادیه دانشگاه‌های اتحادیه اروپا با اشاره به زمینه های همکاری بین دانشگاهی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اتحادیه Alliance گفت: در این زمینه می توان در محورهای متعددی از جمله برگزاری دوره های آموزشی تخصصی همزمان با تحصیل، برگزاری کارگاه های آموزشی تدریس توسط اساتید اروپایی، بررسی و تأییدیه کیفیت آموزشی و ... همکاری کرد.

همچنین در این جلسه مقرر شد تا یک تیم تخصصی از نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی و نمایندگان اتحادیه Alliance تشکیل شود تا جزییات همکاری های بین دانشگاهی بررسی شده و مقدمات اجرایی شدن آن فراهم شود.