  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۲۷

یک مسوول در دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

اعضای نوجوان مرگ مغزی در مشهد به یک بیمار زندگی دوباره بخشید

اعضای نوجوان مرگ مغزی در مشهد به یک بیمار زندگی دوباره بخشید

مشهد- مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بدن جوان ۱۵ ساله مرگ مغزی شده ساکن بیرجند به بیمار نیازمند عضو در مشهد حیات دوباره‌ بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یک هزار و چهار صد و یازدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، «امیر حسین کوچی» ۱۵ ساله که از بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی این دانشگاه معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: یک کلیه و کبد این بیمار مرگ مغزی به صورت همزمان و در یک عمل جراحی سنگین در بیمارستان منتصریه مشهد به مرد ۳۵ ساله ساکن این شهر که سال‌ها از بیماری کلیوی و کبدی رنج می‌برد، پیوند شد.

کد مطلب 5974296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها