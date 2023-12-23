اعضای نوجوان مرگ مغزی در مشهد به یک بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یک هزار و چهار صد و یازدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، «امیر حسین کوچی» ۱۵ ساله که از بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی این دانشگاه معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: یک کلیه و کبد این بیمار مرگ مغزی به صورت همزمان و در یک عمل جراحی سنگین در بیمارستان منتصریه مشهد به مرد ۳۵ ساله ساکن این شهر که سال‌ها از بیماری کلیوی و کبدی رنج می‌برد، پیوند شد.