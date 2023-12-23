آفریقای مرکزی: از قرارداد با شرکت امنیتی «بانکرافت» اطلاعی ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، «سیلوی بایبو تیمون» (Sylvie Baïpo-Témon) وزیر امور خارجه آفریقای مرکزی (CAR) امروز شنبه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: از وجود هرگونه قراردادی که با شرکت امنیتی آمریکایی «بانکرافت» (Bancroft) امضا شده باشد، اطلاعی ندارم.

وزیر امور خارجه آفریقای مرکزی در این ارتباط ادامه داد: هیچ پیشنهاد مشخصی از طرف آمریکایی ها برای گسترش و تقویت همکاری نظامی با کشورم وجود ندارد.

«سیلوی بایبو تیمون» در این خصوص اضافه کرد: از روسیه می خواهم که به ما در توسعه ساخت و ساز، زیرساخت ها، معدن، آموزش و حوزه فناوری های جدید کمک کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آفریقای مرکزی شریک وفادار و دوست روسیه است؛ ما فراتر از محدوده مشارکت امنیتی آماده تعمیق مشارکت اقتصادی در راستای ثبات پایدار هستیم.

در همین ارتباط، پیش از این مصاحبه، وزیر امور خارجه جمهوری آفریقای مرکزی ساعاتی پیش با طرح‌ های ارایه شده توسط شرکت نظامی خصوصی آمریکایی (PMC) موسوم به «بنکرافت» برای آغاز عملیات در این کشور ابراز بی اطلاعی کرده بود.

بیانیه وزیر امور خارجه آفریقای مرکزی پیرامون این موضوع در اختیار خبرگزاری ریانووستی قرار گرفت.

بیانیه «سیلوی بایبو تیمون» نشان می دهد که ایالات متحده برای استقرار سلاح و تجهیزات ارتباطی در این کشور از سازمان ملل (سازمان ملل) اجازه درخواست کرده است. با این حال، جمهوری آفریقای مرکزی از این اقدام مطلع نیست. این عدم شفافیت و ارتباطات بر نفوذ بالقوه نهادهای خارجی در امور داخلی «بانگی» نگرانی‌ هایی را در مورد حاکمیت این کشور ایجاد کرده است.