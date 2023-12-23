  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۵۶

مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد:

تسهیلات بانکی برای کارفرمایانی که زندانیان را جذب کار می کنند

تسهیلات بانکی برای کارفرمایانی که زندانیان را جذب کار می کنند

یاسوج- مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کارفرمایانی که زندانیان واجد الشرایط را به کار گیرند ازتسهیلات بانکی با سود پایین و معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیژنی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای حمایت از اشتغال، توانمندسازی و ایجاد زمینه بازپروری زندانیان، از کارآفرینان دعوت می‌شود با مجموعه زندان‌های استان همکاری کنند.

وی بیان داشت: بسیاری از زندانیان، بعد از برگزاری دوره‌های آموزشی و اشتغالزایی، عضو مطلوبی برای جامعه خواهند شد.

بیژنی تصریح کرد: متقاضیان درخواست خود را به همراه مستنداتی همچون مجوز فعالیت از دستگاه‌های اجرایی، سوابق شغلی، میزان توانمندی‌های فردی، مالی و قابلیت‌های اجرایی طرح اشتغال زایی تا چهارم دی ماه به اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کهگیلویه و بویراحمد تحویل دهند.

کد مطلب 5974319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها