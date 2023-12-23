تسهیلات بانکی برای کارفرمایانی که زندانیان را جذب کار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیژنی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای حمایت از اشتغال، توانمندسازی و ایجاد زمینه بازپروری زندانیان، از کارآفرینان دعوت میشود با مجموعه زندانهای استان همکاری کنند.
وی بیان داشت: بسیاری از زندانیان، بعد از برگزاری دورههای آموزشی و اشتغالزایی، عضو مطلوبی برای جامعه خواهند شد.
بیژنی تصریح کرد: متقاضیان درخواست خود را به همراه مستنداتی همچون مجوز فعالیت از دستگاههای اجرایی، سوابق شغلی، میزان توانمندیهای فردی، مالی و قابلیتهای اجرایی طرح اشتغال زایی تا چهارم دی ماه به اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کهگیلویه و بویراحمد تحویل دهند.
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