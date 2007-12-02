۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۲۱:۱۰

سجادی:

تشکیل گروه 6+5 طرحی بی بدیل و ابتکاری کارآمد است

دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان تشکیل گروه 6+5 توسط اصولگرایان را طرحی بی بدیل و ابتکاری کارآمد توصیف کرد و گفت که بر اساس سیاست درهای باز همه اصولگرایان می توانند افراد پیشنهادی خود برای نامزدی در انتخابات مجلس هشتم را معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال سجادی دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان که در نشست ماهانه تشکل متبوعش با عنوان "اتحاد ملی؛ انتخابات هشتم" سخن می گفت ، اظهار داشت: تشکیل گروه 6+5 که مورد حمایت خوب اصولگرایان قرار گرفته طرحی بسیار مطلوب برای دستیابی به وحدت بود که کارآمدی خود را نشان داده است.

وی افزود: هرگاه  اصولگرایان به صورت متحد وارد عرصه شده اند به پیروزی دست یافته اند و اکنون نیز زمینه انسجام و همدلی در بین اصولگرایان وجود دارد و از همه ظرفیت های این جبهه می توان در انتخابات آتی استفاده کرد.

سجادی که سخنگویی جبهه پیروان خط امام و رهبری را نیز بر عهده دارد، تاکید کرد: جبهه متحد اصولگرایی در انجام وظایف خود از ارشاد و راهنمایی روحانیت معظم له به ویژه اعضای جامعه روحانیت مبارز برخوردار است.

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه اضطراب و تنش مورد انتظار جامعه نیست، اظهار داشت: آحاد ملت از عملکرد نمایندگان مجلس ششم چنین برداشت می کردند که فعالیت های آنها ایجاد نگرانی و اضطراب می کند ولی مجلس هفتم با آرام نگهداشتن فضا ، گام های موثری در جهت پاسخگویی به مطالبات عمومی برداشت.

سجادی گزارش کوتاهی از فعالیت های انتخاباتی جامعه اسلامی کارمندان ارائه کرد و گفت که این تشکل همانند همه اعضای جبهه پیروان خط امام ورهبری، فهرست پیشنهادی خود را به جبهه متحد اصولگرایی ارائه داده و این جبهه تا آخر ماه جاری نتیجه بررسی نامزدهای پیشنهادی را اعلام می کند.

او در پایان همچنین با اعلام خبر گشایش دفاتر انتخاباتی تشکل متبوعش در استانهای خراسان رضوی و شمالی ، آذربایجان شرقی و غربی ، ایلام ، کرمان و اصفهان، از رایزنی برای راه اندازی دفاتر انتخاباتی در استانهای قم ، بوشهر، سمنان، قزوین و اردبیل خبر داد.

