تشکیل گروه 6+5 طرحی بی بدیل و ابتکاری کارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال سجادی دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان که در نشست ماهانه تشکل متبوعش با عنوان "اتحاد ملی؛ انتخابات هشتم" سخن می گفت ، اظهار داشت: تشکیل گروه 6+5 که مورد حمایت خوب اصولگرایان قرار گرفته طرحی بسیار مطلوب برای دستیابی به وحدت بود که کارآمدی خود را نشان داده است.

وی افزود: هرگاه اصولگرایان به صورت متحد وارد عرصه شده اند به پیروزی دست یافته اند و اکنون نیز زمینه انسجام و همدلی در بین اصولگرایان وجود دارد و از همه ظرفیت های این جبهه می توان در انتخابات آتی استفاده کرد.

سجادی که سخنگویی جبهه پیروان خط امام و رهبری را نیز بر عهده دارد، تاکید کرد: جبهه متحد اصولگرایی در انجام وظایف خود از ارشاد و راهنمایی روحانیت معظم له به ویژه اعضای جامعه روحانیت مبارز برخوردار است.

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه اضطراب و تنش مورد انتظار جامعه نیست، اظهار داشت: آحاد ملت از عملکرد نمایندگان مجلس ششم چنین برداشت می کردند که فعالیت های آنها ایجاد نگرانی و اضطراب می کند ولی مجلس هفتم با آرام نگهداشتن فضا ، گام های موثری در جهت پاسخگویی به مطالبات عمومی برداشت.

سجادی گزارش کوتاهی از فعالیت های انتخاباتی جامعه اسلامی کارمندان ارائه کرد و گفت که این تشکل همانند همه اعضای جبهه پیروان خط امام ورهبری، فهرست پیشنهادی خود را به جبهه متحد اصولگرایی ارائه داده و این جبهه تا آخر ماه جاری نتیجه بررسی نامزدهای پیشنهادی را اعلام می کند.

او در پایان همچنین با اعلام خبر گشایش دفاتر انتخاباتی تشکل متبوعش در استانهای خراسان رضوی و شمالی ، آذربایجان شرقی و غربی ، ایلام ، کرمان و اصفهان، از رایزنی برای راه اندازی دفاتر انتخاباتی در استانهای قم ، بوشهر، سمنان، قزوین و اردبیل خبر داد.