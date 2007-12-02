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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۲۱:۰۷

سوریه خواستار تحرک اروپا برای پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی شد

سوریه خواستار تحرک اروپا برای پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی شد

وزیر امور خارجه سوریه امروز تاکید کرد بسیار مهم است که اتحادیه اروپا نقش خود را با پیش بردن روند صلح به نحوی که به اشغال کشورهای عربی توسط رژیم صهیونیستی پایان دهد، ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولید المعلم در دیدار با هیئت پارلمانی اروپا که در حال بازدید از سوریه هستند، بر علاقه مندی دمشق به تحقق یک صلح پایدار و جهانی براساس قطعنامه های سازمان ملل تاکید کرد.

وزیر خارجه سوریه افزود: بسیار مهم است که اروپا نقش خود را در پیشبرد صلح در خاورمیانه ایفا کند به نحوی که به اشغال سرزمین های عربی از سال 1967 توسط اسرائیل پایان داده شود.

هیئت اعزامی اروپایی به سوریه که از نمایندگان اسپانیایی، پرتغالی و هلندی تشکیل می شود، همچنین با محمود الابرش رئیس مجلس و عبدالله دردری معاون وزیر اقتصاد سوریه دیدار کرد.

کد مطلب 597435

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