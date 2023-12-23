به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا عصر روز شنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت در استان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات سال‌جاری کشور انتخابات است که از حیث داخلی و خارجی بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه با اشاره به دیدار پرشور هزاران نفر از مردم استان‌های خوزستان و کرمان با رهبر معظم انقلاب، افزود: رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند: «رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارند».

استاندار ایلام به بخش دیگری از فرمایشات رهبر معظم‌انقلاب در دیدار با مردم استان‌های خوزستان و کرمان، عنوان کرد: رهبر انقلاب اسلامی افزودند: «دلسرد کردن مردم از انتخابات به ضرر کشور است، راه‌حل مشکلات کشور انتخابات است».

نماینده عالی دولت در استان ایلام یکی از مهم‌ترین موضوعات مهم پیش‌رو کشور را برگزاری «انتخابات» عنوان کرد و یادآورشد: در انتخابات، دموکراسی به معنای واقعی نمایان می‌شود که باید همه تلاش کنیم با ایجاد یک فضای مثبت انتخاباتی، مشارکت در انتخابات را افزایش دهیم.

وی مبنای کار انتخابات طبق فرمایشات مقام معظم‌رهبری را حول چهار محور سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت ذکر کرد و گفت: این چهار محور در برگزاری انتخابات پیش‌رو مدنظر قرار گیرد و مجریان انتخابات و رسانه‌ها، مردم را به حضور پرشور در انتخابات ترغیب کنند.

بهرام‌نیا، برگزاری سالم و پرشور انتخابات طی چهار دهه پس از انقلاب اسلامی را از مصادیق مردم‌سالاری‌دینی و دموکراسی ذکر کرد و افزود: انشاالله همچون گذشته انتخابات پیش‌رو نیز با حضور پرشور مردم برگزار می‌شود و انشاالله در ۱۱ اسفندماه با حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای شاهد لبخند رضایت بر سیمای مقام معظم رهبری خواهیم بود.

وی با بیان اینکه صندوق‌های رای متاثر از تبلور فکری مردم است، گفت: مردم در انتخابات حق تعیین سرنوشت خود را دارند و مجریان نیز در انتخابات بی‌طرفی خود را اعلام کردند و همه تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات پرشور و سالم است.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با تلاش جبهه استکبار برای کمرنگ کردن موضوع انتخابات و کاهش مشارکت مردم در انتخابات پیش‌رو، عنوان کرد: دشمنان نظام با فتنه انگیزی‌های متعدد سعی در کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات دارند که با هوشیاری مردم بار دیگر توطئه‌های آنان خنثی و شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و با حضور حداکثری مردم خواهیم بود.

وی اضافه کرد: اهداف جبهه استکبار برای کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات با شکست مواجه می‌شود.

بهرام‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به سوابق درخشان مردم این استان در دوره‌های گذشته انتخابات اشاره کرد و گفت: ایلام، از استان‌های برتر کشور از نظر مشارکت مردم در ادوار گذشته انتخابات است و در ۱۱ اسفندماه، مردم استان بار دیگر نشان خواهند داد مدافع نظام و انقلاب هستند.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی، صدا و سیما و انجام کارهای فرهنگی باید تلاش کرد که مشارکت مردم در انتخابات افزایش یابد.

وی با اشاره پروژه‌های آماده بهره‌برداری در استان، گفت: پروژه‌های کلان نظیر سامانه گرمسیری و تونل کبیرکوه آماده افتتاح در سفر ریاست محترم جمهور است و پروژه‌های دیگری نظیر ارغوان گستر، نیروگاه صبا و ان جی‌.ال در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.

براساس این گزارش، استاندار ایلام در این نشست تاکید کرد: تشکیل قرارگاه رسانه‌ای انتخابات و تجلیل از فعالان رسانه‌ای حوزه انتخابات در دستور کار قرار گیرد.