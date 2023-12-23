تربیت نیروی هنرمند انقلابی مهمترین کارکرد کانون های مساجد در کشور

به گزارش خبرگزاری، حجت الاسلام والمسلمین کمال الدین خداداده در نشست بررسی سامانه حکمرانی فرهنگی کشور از سلسله نشست‌های علمی جمهوری اسلامی شناسی که در پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام برگزار شد به سوالات مطرح شده پاسخ داد.

رئیس ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در پاسخ به سوالی در خصوص کارکردهای مساجد با بیان اینکه مسجد را باید در نظام توحیدی تعریف کرد، گفت: مسجد یک مرکز خدمات محور نیست که با فرهنگسرا یا سرای محله مقایسه شود اما می‌توان کارکردهای مختلفی را در خصوص تربیت انسان برای مسجد تعریف کرد.

وی ادامه داد: اگر تعریف ما از مسجد صحیح باشد می‌توان کارکردهای مؤثری را برای آن برشمرد از جمله کارکردهای عبادی، نیایشی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و غیره.

حجت الاسلام خداداده تصریح کرد: اگر ما بتوانیم تعریف درستی از مسجد ارائه دهیم و به مسجد تراز برسیم آنگاه مسجد نقش آفرینی بیشتری از آنچه امروز شاهد هستیم، خواهد داشت.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تعدد حضور نهادها در مسجد و مباحث موازی کاری و بعضاً اختلاف نظر این نهادها گفت: ۴ و بعضاً ۵ نهاد در مسجد دخیل هستند که در قوانین و اسناد بالادستی ما موازی کاری وجود ندارد و در مواردی هم افزایی وجود دارد ضمن اینکه اختلافات خاصی نیز تابه حال وجود نداشته است.

رئیس ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در خصوص علت حضور کانون‌های فرهنگی هنری در مساجد گفت: دو موضوع اساسی برای ایجاد کانون در مسجد وجود داشته است.

وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد خدمات مختلفی از جمله ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با توسعه کتابخانه ها در مساجد، نمایش، سرود و … را در مساجد پیگیر بود که درنهایت این خدمات فرهنگی و هنری را ذیل ایجاد کانون‌ها در مساجد تعریف و شروع به عملیات فرهنگی در کشور از این طریق کرد.

حجت الاسلام خداداده در ادامه افزود: ضمن اینکه وجود چنین کانون‌هایی در مساجد منجر به تربیت نیروهای پای انقلاب و در واقع همان نیروهای متعهد هنرمند می‌شد و به این ترتیب شاهد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد به مسجد و همچنین خدمات مسجد به عرصه فرهنگ و هنر هستیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص کارکردهای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تصریح کرد: کارکرد کانون، تربیت نیروی هنرمند انقلابی و ارائه خدمات فرهنگی هنری در مسجد بوده که تأسیس آن نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک قرارگاه بالادستی عرصه فرهنگ هنر می‌باشد رقم خورد.

رئیس ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در ادامه به ارائه برخی از فعالیت‌های تعریف شده در کانون‌ها پرداخت و گفت: به عنوان مثال کانون‌های تخصصی بانوان در ۱۴۱۱ نقطه از کشور ایجاد شده است و همزمان با سالروز میلاد حضرت زهرا (س) شاهد آغاز یک عملیات مشترک در حوزه گفتمان سازی در موضوعات مختلف زن و خانواده در کشور خواهیم بود.

وی در پایان با بیان اینکه نگاه ما به مسجد باید نگاه تمدنی باشد گفت: ادبیات امروز ما در خصوص مسجد قابل قیاس با ۱۰ سال قبل نیست و همه به این نتیجه رسیده اند که باید به مسجد بازگشت و این نشان از آغاز یک تحول بوده و با ادامه این روند در ۱۰ سال آینده شاهد مساجدی مملو از جوانان و نوجوانان خواهیم بود.

لازم به ذکر است سلسله نشست‌های علمی جمهوری اسلامی شناسی با هدف بررسی سامانه حکمرانی فرهنگی کشور و با حضور مدیران فرهنگی از سوی کارگروه سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام برگزار می‌شود.