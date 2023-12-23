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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۲۴

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی:

ظرفیت‌های تمام استان ها مورد توجه قرار گیرد

ظرفیت‌های تمام استان ها مورد توجه قرار گیرد

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: ظرفیت ها در کشور باید مورد توجه قرار گیرد، تمام کشور در تهران خلاصه نمی شود و این کشور،  استان ها و شهرها و ظرفیت های مختلفی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی عصر شنبه در آئین رونمایی از تولید اولین دستگاه بیل هیدرولیکی ۷۵ تن در کشور، با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده است، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این میزان رشد با کمترین تورم تاکید دارند و در تخصیص ارز باید هر مبلغ حساب و کتاب داشته باشد و نباید بدون حساب هزینه شود.

دری نجف‌آبادی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اصل ۴۴ واگذاری‌ها نظارت و دقت داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: تمام اقشار جامعه باید به وظایف خود برای خدمت به دولت و ملت و خدمت به شرف و عظمت عمل کنند، تولید و علم و جهاد مایه عزت هستند و باید مورد توجه همگان باشند.

کد مطلب 5974377

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