به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی عصر شنبه در آئین رونمایی از تولید اولین دستگاه بیل هیدرولیکی ۷۵ تن در کشور، با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده است، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این میزان رشد با کمترین تورم تاکید دارند و در تخصیص ارز باید هر مبلغ حساب و کتاب داشته باشد و نباید بدون حساب هزینه شود.

دری نجف‌آبادی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اصل ۴۴ واگذاری‌ها نظارت و دقت داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: تمام اقشار جامعه باید به وظایف خود برای خدمت به دولت و ملت و خدمت به شرف و عظمت عمل کنند، تولید و علم و جهاد مایه عزت هستند و باید مورد توجه همگان باشند.