دستگیری مردی که همسر خود را به قتل رسانده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خدابخش حسن‌زاده در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری خانوادگی در یکی از روستاهای بخش مرکزی ارسنجان، مأموران کلانتری ۱۱ سریعاً به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران در بررسی اولیه مطلع شدند که مردی به دلیل اختلافات خانوادگی (مهریه) به منزل پدر زن خود مراجعه می‌کند و پس از بحث و مشاجره لفظی به صورت فیزیکی با همسر سابقش درگیر می‌شود.

فرمانده انتظامی ارسنجان افزود: مرد ۳۸ ساله به دلیل عصبانیت ضمن به قتل رساندن همسر سابق خود با سلاح سرد، پدر زن، مادرزن و خواهر زن خودش را که به ترتیب ۶۵، ۶۲و ۳۸ ساله بودند مجروح می‌کند.

سرهنگ حسن زاده با اشاره به اینکه مأموران انتظامی در همان لحظات اولیه درگیری موفق شدند قاتل ۳۸ ساله را دستگیر کنند، گفت: حال مجروحان رضایت‌بخش است.

این مقام انتظامی گفت: متهم با تشکیل پرونده برای بررسی‌های تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد.