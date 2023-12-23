به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا عصر شنبه در آئین افتتاح نمایشگاه آثار خوشنویسی «هوشیار رحیمی»، هنرمند توانخواه مریوانی که در محل نگارخانه ارشاد سنندج، افتتاح شد، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و آرزوی موفقیت برای این هنرمند توانخواه توانمند و همه هنرمندان استان، هنر خوشنویسی را یکی از هنرهای ذاتاً مقدس برشمرد که همواره در تمدن ایران اسلامی نقش آفرین بوده است.

وی اظهار داشت: هنرمندان سرمایه‌های فرهنگی و هنری جامعه هستند که باید از ظرفیت هنری اصحاب فرهنگ و هنر در راستای ترویج و زنده نگه‌داشتن هنرهای اسلامی و معنوی بهره برد.

استاندار کردستان خواستار تقویت جریان اصیل هنر و ادب در استان شد و حمایت از هنرمندان و بزرگان عرصه فرهنگ و هنر را وظیفه‌ای اساسی دانست.

زارعی‌کوشا از هنرنمایی آقای هوشیار رحیمی تجلیل کرد و همت و اراده او را تحسین کرد و بر حمایت از این هنرمند توانخواه تاکید کرد.

شایان ذکر است؛ هوشیار رحیمی، هنرمند توانخواه مریوانی که پیش‌تر در ۲۲ تا ۲۶ مهرماه سال جاری نمایشگاه خوشنویسی خود را در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مریوان دایر کرده بود، امروز آثار خود را در معرض دید عاشقان به هنر خطاطی و نگارگری در شهر سنندج قرار داد.

این نمایشگاه دومین نمایشگاه انفرادی هوشیار رحیمی است که در قالب کتابت و چلیپا و به خط نستعلیق تحریر شده است.