به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی نکونام عصر شنبه در تجمع محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در شهرکرد با اشاره به مظلومیت مردم غزه اظهار کرد: امروز مردم در غزه مظلومانه این همه سختی میبینند و زنان و کودکان کشته میشوند، همه را تحمل میکنند آنها در ویرانهها زندگی میکنند تا بگویند ما هستیم.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: امروز بیشترین سختی را مردم غزه تحمل میکنند و برای جهانیان الگو هستند.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری افزود: امروز صهیونیستها، آمریکا و انگلیس همه یکی هستند و کاملاً نشان دادند هیچ فرقی بین آمریکا، انگلیس و صهیونیست نیست.
نکونام بیان داشت: آمریکا با کار زشت خود در شورای امنیت با وتو کمکرسانی و… در جرم و جنایت صهیونیست خود را شریک کرد و دیگر نمیتواند ادعای دفاع از حقوق بشر را داشته باشد.
وی ادامه داد: هرگز برای صهیونیست و آمریکا آبرویی نمانده و بیآبرویی زمینه نابودی به دست خودشان است، طولی نمیکشد شاهد پیروزی مردم غزه خواهیم بود.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: امروز باید از مردم غزه حمایت کرد و حضور جدی در این عرصه داشت در واقع این حضور از فرهنگ اسلام نشأت گرفته است.
وی در پایان با اشاره به آیات قرآن کریم بیان داشت: قرآن میگوید وقتی مسلمانی طلب یاری میکند با تمام قوت باید به میدان آمد و از آنان حمایت کرد به یاری مظلوم بشتابید و هر چه میتوانید آنان را یاری کنید، خداوند نوید میدهد که حتماً بدانید مظلومین پیروز و ظالمین نابود میشوند.
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