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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۱۶

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

آمریکا نمی‌تواند ادعای دفاع از حقوق بشر کند

آمریکا نمی‌تواند ادعای دفاع از حقوق بشر کند

شهرکرد-نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: آمریکا با کار زشت خود در شورای امنیت ، در جرم و جنایت صهیونیست خود را شریک کرد و دیگر نمی‌تواند ادعای دفاع از حقوق بشر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی نکونام عصر شنبه در تجمع محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در شهرکرد با اشاره به مظلومیت مردم غزه اظهار کرد: امروز مردم در غزه مظلومانه این همه سختی می‌بینند و زنان و کودکان کشته می‌شوند، همه را تحمل می‌کنند آن‌ها در ویرانه‌ها زندگی می‌کنند تا بگویند ما هستیم.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: امروز بیشترین سختی را مردم غزه تحمل می‌کنند و برای جهانیان الگو هستند.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری افزود: امروز صهیونیست‌ها، آمریکا و انگلیس همه یکی هستند و کاملاً نشان دادند هیچ فرقی بین آمریکا، انگلیس و صهیونیست نیست.
نکونام بیان داشت: آمریکا با کار زشت خود در شورای امنیت با وتو کمک‌رسانی و… در جرم و جنایت صهیونیست خود را شریک کرد و دیگر نمی‌تواند ادعای دفاع از حقوق بشر را داشته باشد.
وی ادامه داد: هرگز برای صهیونیست و آمریکا آبرویی نمانده و بی‌آبرویی زمینه نابودی به دست خودشان است، طولی نمی‌کشد شاهد پیروزی مردم غزه خواهیم بود.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: امروز باید از مردم غزه حمایت کرد و حضور جدی در این عرصه داشت در واقع این حضور از فرهنگ اسلام نشأت گرفته است.
وی در پایان با اشاره به آیات قرآن کریم بیان داشت: قرآن می‌گوید وقتی مسلمانی طلب یاری می‌کند با تمام قوت باید به میدان آمد و از آنان حمایت کرد به یاری مظلوم بشتابید و هر چه می‌توانید آنان را یاری کنید، خداوند نوید می‌دهد که حتماً بدانید مظلومین پیروز و ظالمین نابود می‌شوند.
کد مطلب 5974384

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