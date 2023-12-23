صدور سندهای مالکیت واحدهای مسکن ملی

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری عصر شنبه در دیدار با بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چهارمحال و بختیاری در ساخت واحدهای مسکونی ملی و صدور سندهای مالکیت مشکل خاصی ندارد.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: اسناد مالکیت واحدهای مسکونی روستایی هم در حال پیگیری است و نقشه‌های کاداستر آنها تهیه شده است.

حیدری بیان داشت: با افزوده شدن شهرستان‌های جدید به استان چهارمحال و بختیاری مشکلاتی در خصوص تأمین زیرساخت‌ها وجود دارد و نیاز به زمین برای توسعه و راه اندازی ادارات دارد.

وی گفت: ۱۷۰۰ برگ سند شرکت شهرک‌های صنعتی استان هم صادر شده است.