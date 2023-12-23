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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۲۵

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

صدور سندهای مالکیت واحدهای مسکن ملی

صدور سندهای مالکیت واحدهای مسکن ملی

شهرکرد-معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری از پیگیری برای صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکونی ملی خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری عصر شنبه در دیدار با بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چهارمحال و بختیاری در ساخت واحدهای مسکونی ملی و صدور سندهای مالکیت مشکل خاصی ندارد.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: اسناد مالکیت واحدهای مسکونی روستایی هم در حال پیگیری است و نقشه‌های کاداستر آنها تهیه شده است.

حیدری بیان داشت: با افزوده شدن شهرستان‌های جدید به استان چهارمحال و بختیاری مشکلاتی در خصوص تأمین زیرساخت‌ها وجود دارد و نیاز به زمین برای توسعه و راه اندازی ادارات دارد.

وی گفت: ۱۷۰۰ برگ سند شرکت شهرک‌های صنعتی استان هم صادر شده است.

کد مطلب 5974390

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    نظرات

    • لیلا IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      2 1
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      ما در شهرستان جم هستیم والا نه خونه داریم نه چیزی دنباله اینم که ثبت نام کنم ولی میگن ثبت نام برای این شهر وجود نداره کسی هم نیس که ناظر باشه همه چمدوناشونو جم کردن انگار دارن مهاجرت میکنن چون هیچ کس نظارتی نداره
    • محمد AE ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      0 0
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      بایدبگن هرکی میتونه تسویه کنه ،سند بهشون بدن، ماهم توی مشهد خونه مسکن مهر داریم که اقساط دارن، چندبار رفتیم پرسیدیم که اگر اقساط را تسویه کنیم سند رو میدن ،جواب درستی نمیدن،
    • مهندس حمزه ای IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      0 0
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      سلام بنظر بنده دیگه وقت آن شده که واحدهایی از مسکن مهر که اقساط آنها رو به اتمام است رو سند عرصه و اعیان واسش صادر بشه . این جوری هم دو سه میلیون خونه سنددار میشه و مردم متوسط یه دلخوشی پیدا میکنن و دولت هم پول خوبی به خزانه واریز می‌کنه . به امید خدا
    • IR ۰۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      0 0
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      چرا حقوق کمیته امداد یها درآذرماه پرداخت نمیکنن منطقه 10تهران
    • US ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      0 1
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      سلام تراخدایه فکری براکسانی که مجبورشدن مسکن مهرهای قبلی که دادین رابفروشن چونپول نداشتن تسویه کنن بخاطرمازادقیمت وپول اولشم وام گرفته بودیم قسطا بابهره جمع شدن نتونستیم بدیم به ارزانی فروختیم سالهای خیلی قبل الان فرم ج قرمز ولی مسکن نداریم با۳ تابچه تراخدابه ماهم مسکن ملی بدین خیلی سختمونه
    • حسین IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
      0 0
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      سلام خواهش میکنم برای کسانی که قولنامه دارن و بدنبال گرفتن سند وعدم خلاف هستند کمی اسون تربگیرید و بزارید راحت سند وعدم خلاف بگیرند ولی متاسفانه شهرداری در اینوخصوص خیلی اذیت میکنن

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