توزیع ۲۲۰۰ بسته کمک معیشتی به مناسبت شب یلدا در کرمانشاه

رضا طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همت حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد و مراکز نیکوکاری استان کرمانشاه تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ بسته مواد غذایی شامل تنقلات شب یلدا به ارزش ریالی بیش از ۱۳.۷ میلیارد ریال تهیه و به صورت جهادی و با اطلاع رسانی به موقع توزیع شد.

وی افزود: لازم به ذکر است که مبلغی بیش از سه میلیارد ریال به صورت نقدی با همّت خیرین عزیز جمع آوری و در کمترین زمان ممکن با هدف تحویل به موقع و تحقق نیت خیر نیکوکاران توسط کارشناسان پرتلاش به حساب خانواده‌های محروم واریز شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: در سراسر استان اقدامات فاخر و ارزنده‌ای برای شادی دل فرزندان محروم صورت گرفته که این امر نمونه‌ای از این توفیقات است و تلاش می‌کنیم تا بیش از پیش فضای همدلی خیرین و نیازمندان در مناسبت‌های مختلف فراهم شود و به یاری الهی شاهد فعالیت‌های اثرگذارتری باشیم.