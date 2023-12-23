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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۳۴

مدیرکل کمیته امداد کرمانشاه خبر داد؛

توزیع ۲۲۰۰ بسته کمک معیشتی به مناسبت شب یلدا در کرمانشاه

توزیع ۲۲۰۰ بسته کمک معیشتی به مناسبت شب یلدا در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه از توزیع ۲ هزار و ۲۰۰ بسته کمک معیشتی به مناسبت شب یلدا بین مددجویان خبر داد.

رضا طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همت حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد و مراکز نیکوکاری استان کرمانشاه تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ بسته مواد غذایی شامل تنقلات شب یلدا به ارزش ریالی بیش از ۱۳.۷ میلیارد ریال تهیه و به صورت جهادی و با اطلاع رسانی به موقع توزیع شد.

وی افزود: لازم به ذکر است که مبلغی بیش از سه میلیارد ریال به صورت نقدی با همّت خیرین عزیز جمع آوری و در کمترین زمان ممکن با هدف تحویل به موقع و تحقق نیت خیر نیکوکاران توسط کارشناسان پرتلاش به حساب خانواده‌های محروم واریز شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: در سراسر استان اقدامات فاخر و ارزنده‌ای برای شادی دل فرزندان محروم صورت گرفته که این امر نمونه‌ای از این توفیقات است و تلاش می‌کنیم تا بیش از پیش فضای همدلی خیرین و نیازمندان در مناسبت‌های مختلف فراهم شود و به یاری الهی شاهد فعالیت‌های اثرگذارتری باشیم.

کد مطلب 5974399

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
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      پاسخ
      سلام .ما هم مددجوی کمیته امداد هستیم ولی نه بسته ای ونه پولی دریافت نکردیم.

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