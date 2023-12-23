دستگیری سارق میلیاردی و کشف اموال مسروقه در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: در پی وقوع سرقت منزل در یکی از مناطق شهرستان گرگان بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی ادامه داد: با تحقیقات فنی و به کارگیری شگردهای پلیسی یک متهم در این خصوص شناسایی و پس از دستگیری و در تحقیقات بعدی به سرقت از منزل شاکی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم اموال مسروقه‌ای به ارزش ۷ میلیارد ریال کشف که تحویل مالباخته شد.

تجری با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضائی، از شهروندان خواست توصیه‌های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند.