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۲ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۲

فرمانده انتظامی گرگان خبر داد؛

دستگیری سارق میلیاردی و کشف اموال مسروقه در گرگان

دستگیری سارق میلیاردی و کشف اموال مسروقه در گرگان

گرگان- فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری سارق میلیاردی و کشف اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: در پی وقوع سرقت منزل در یکی از مناطق شهرستان گرگان بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی ادامه داد: با تحقیقات فنی و به کارگیری شگردهای پلیسی یک متهم در این خصوص شناسایی و پس از دستگیری و در تحقیقات بعدی به سرقت از منزل شاکی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم اموال مسروقه‌ای به ارزش ۷ میلیارد ریال کشف که تحویل مالباخته شد.

تجری با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضائی، از شهروندان خواست توصیه‌های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند.

کد مطلب 5974407

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    نظرات

    • سید IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      6 2
      پاسخ
      الحمدالله به او بگو اگر مال خودت را کسی سرقت کند چه حالی پیدا می کنی ؟

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