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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۰۴

مربی نساجی مازندران:

کسب ۳ امتیاز در بازی با هوادار از نان شب واجب تر است

کسب ۳ امتیاز در بازی با هوادار از نان شب واجب تر است

ساری- مربی تیم نساجی مازندران کسب سه امتیاز بازی با هوادار را برای نساجی از نان شب واجب تر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی در نشست خبری پیش از بازی در قالب هفته چهاردهم لیگ برتر افزود: با توجه به شرایطی که ما و هوادار داریم به این سه امتیاز نیاز داریم و تمرینات خوبی را انجام دادیم.

وی درباره غیبت مظاهری با اشاره به مصدومیت از ناحیه مچ پا گفت: به دلیل مصدومیت در بازی فردا حضور ندارند، و در بازی بعد با پرسپولیس خواهد رسید.

وی گفت: که فردا وحید محمدزاده و محمدرضا عباسی به دلیل مصدومیت و امیر هوشمند به دلیل چهار کادر بودن در اختیار تیم نیست.

وی درباره وضعیت علی عباس گفت: این بازیکن به دلیل مصدومیت و بیماری مدتی نبود و تا رسیدن به ترکیب شرایطش زمان بر است.

وی با اشاره به شرایط تیم و جدایی رحمتی، بازی‌های باشگاه آسیا زمان ریکاوری تیم را کم دانست و افزود: اکنون هفته پنجم است که هر چهار روز بازی داریم و بیشتر تیم‌های لیگ برتر به اینکه زمان بازی آنها ۵ روزه شده است اعتراض دارند.

مربی تیم نساجی مازندران با بیان این که بچه‌ها هدفشان این است که نساجی به جایگاه واقعی خود برگردد، افزود: برای هفته چهارم تمرینات خوبی را پشت سر گذراندیم و سعی می‌کنیم تا این سه امتیاز را هر طوری که شده در قائمشهر کسب کنیم.

رضایی گفت: تمام خواسته ما از هواداران تیم نساجی این است که فردا به خاطر این تیم به استادیوم بیایند و از تیم حمایت کنند زیر تمام دلخوشی و انگیزه ما به عشق هواداران است.

کد مطلب 5974410

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