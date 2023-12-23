کسب ۳ امتیاز در بازی با هوادار از نان شب واجب تر است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی در نشست خبری پیش از بازی در قالب هفته چهاردهم لیگ برتر افزود: با توجه به شرایطی که ما و هوادار داریم به این سه امتیاز نیاز داریم و تمرینات خوبی را انجام دادیم.

وی درباره غیبت مظاهری با اشاره به مصدومیت از ناحیه مچ پا گفت: به دلیل مصدومیت در بازی فردا حضور ندارند، و در بازی بعد با پرسپولیس خواهد رسید.

وی گفت: که فردا وحید محمدزاده و محمدرضا عباسی به دلیل مصدومیت و امیر هوشمند به دلیل چهار کادر بودن در اختیار تیم نیست.

وی درباره وضعیت علی عباس گفت: این بازیکن به دلیل مصدومیت و بیماری مدتی نبود و تا رسیدن به ترکیب شرایطش زمان بر است.

وی با اشاره به شرایط تیم و جدایی رحمتی، بازی‌های باشگاه آسیا زمان ریکاوری تیم را کم دانست و افزود: اکنون هفته پنجم است که هر چهار روز بازی داریم و بیشتر تیم‌های لیگ برتر به اینکه زمان بازی آنها ۵ روزه شده است اعتراض دارند.

مربی تیم نساجی مازندران با بیان این که بچه‌ها هدفشان این است که نساجی به جایگاه واقعی خود برگردد، افزود: برای هفته چهارم تمرینات خوبی را پشت سر گذراندیم و سعی می‌کنیم تا این سه امتیاز را هر طوری که شده در قائمشهر کسب کنیم.

رضایی گفت: تمام خواسته ما از هواداران تیم نساجی این است که فردا به خاطر این تیم به استادیوم بیایند و از تیم حمایت کنند زیر تمام دلخوشی و انگیزه ما به عشق هواداران است.