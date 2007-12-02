شکست پرگل بولتون در غیاب تیموریان/ لیورپول به رده سوم بازگشت

به گزارش خبرنگارمهر، در دومین روز ازهفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلیس، تیم فوتبال لیورپول موفق شد با 4 گل از سد میهمان خود بولتون گذشته تا با 30 امتیاز رده سوم جدول رده بندی این رقابتها را به خود اختصاص دهد.

برپایه این گزارش، در این دیدار هیپیا در دقیقه 17، تورس در دقیقه 45، جرارد در دقیقه 56 - پنالتی و بابل در دقیقه 86 گلهای تیم لیورپول را به ثمر رساندند. در این دیدار آندارنیک تیموریان هافبک ایرانی بولتون نیمکت نشین بود و فرصت حضور در زمین مسابقه را بدست نیاورد.

در دیگر دیدار امشب بیرمنگام با گل دقیقه 93 لارسن موفق شد میزبان خود تاتنهام را با نتیجه 3 بر 2 شکست دهد. کانه در دقایق 50- پنالتی و 53 برای تاتنهام گلزنی کرد و در دقیقه 68 هم از زمین اخراج شد. مکشفری در دقیقه 23 - پنالتی و جرومه در دقیقه 62 گلهای دیگر بیرمنگام را به ثمر رساندند.

در روز پایانی هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلیس عصر فردا دیدار زیر برگزار می شود:

* منچستریونایتد - فولهام

جدول رده بندی:

1- آرسنال 36 امتیاز(یک بازی کمتر)

2- چلسی 31 امتیاز

3- لیورپول 30 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- منچستریونایتد 30 امتیاز(یک بازی کمتر)

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18- میدلزبرو 11 امتیاز

19- ویگان اتلتیک 8 امتیاز

20- دربی کانتی 6 امتیاز