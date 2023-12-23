به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا عصر شنبه در آئین رونمایی از «نماهنگ کردستان من» که با حضور جمعی از مسؤولان، والدین و دانش‌آموزان در سینما بهمن سنندج برگزار شد، اظهار کرد: نماهنگ کردستان من اثری فاخر و زیبا بود که امروز رونمایی شد و جا دارد از عوامل و بانیان این اثر تقدیر کنیم.

وی افزود: فقط با زبان هنر است که چه اکنون و چه در آینده می‌توان مفاهیم و هر آنچه که قرار است به مخاطبی منتقل شود.

استاندار کردستان یادآور شد: زبان هنر گویاترین زبان‌ها است و کتاب و نوشته به اندازه یک فیلم، نمایشنامه و نماهنگ نمی‌تواند مفاهیم را به مخاطب برساند.

زارعی‌کوشا کردستان را جان ایران خواند و گفت: کردستانی‌ها و کُردها از اصیل‌ترین و ایرانی‌ترین اقوام هستند که هر کُردی در هر جایی از دنیا باشد، ریشه آن به ایرانی برمی‌گردد.

وی ایرانی بودن و مرزدار بودن را افتخار کردستانی‌ها دانست و گفت: کردستانی‌ها با غیرت و شجاعت و دفاع از مرزها نگذاشتند حتی وجبی از خاک کشور به دست دشمن بیفتد.

استاندار کردستان همچنین از نوجوانان و نونهالانی که در خلق این اثر زحمت کشیدند قدردانی کرد و بیان داشت: امیدوام این عزیزان آینده کردستان را بسازند تا افتخار کنیم که کردستانی پیشرفته و سربلند داریم.

هاشم ناظمی‌جلال، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در این آئین نماهنگ «کردستان من» را یک کار هنری خواند و اظهار کرد: کودکانی که در این نماهنگ هنرنمایی کردند هر کدام خود یک هنرمند محسوب می‌شوند.

وی بیان کرد: «نماهنگ کردستان من» تحول و شور و هیجان زیادی میان دانش‌آموزان ایجاد کرده است و هر اداره و نهادی تمایل به انجام کار فرهنگی و همکاری با آموزش و پرورش را داشته باشد، کمک خواهیم کرد.

در پایان این مراسم از کودکان و نوجوانان خالق این اثر تقدیر شد.

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