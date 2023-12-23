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۲ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۱۹

فرماندار دیلم:

پلاژ بانوان در ساحل دیلم احداث می‌شود

پلاژ بانوان در ساحل دیلم احداث می‌شود

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: در راستای برآورده کردن یکی از مطالبات به حق بانوان شهرستان دیلم پلاژ بانوان در ساحل این شهر احداث می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی شنبه شب در نشست کارگروه ویژه پیگیری احداث پلاژ بانوان در ساحل شهر دیلم اظهار داشت: این پلاژ سالیان سال بود که مطالعات آن انجام گرفته ولی همچنان به‌علت عدم توجه لازم و عدم تخصیص اعتبار، کاری انجام نشده بود.

فرماندار دیلم افزود: خوشبختانه با نگاه ویژه دولت سیزدهم و با رویکرد خوب مجموعه استانداری و سازمان برنامه و بودجه اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان به این مهم اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار در مدت زمان ۲ سال و با مشارکت ۵۰ درصدی بودجه عمومی دولت، استان و شهرداری دیلم تصویب و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

اسدی به زیرساختی بودن پروژه پلاژ بانوان و اهمیت جذب گردشگر در این شهرستان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه شهرستان دیلم یکی از شهرستان‌های هدف گردشگری استان بوشهر محسوب می‌شود احداث این پلاژ می‌تواند فضایی مناسب برای استفاده بانوان از بستر ساحل و دریا فراهم کند.

وی افزود: امید داریم با تزریق اعتبار لازم این پروژه مهم هرچه زودتر به بهره‌برداری برسید و به مردم شهرستان دیلم و هم‌میهنانی که این شهرستان را به عنوان هدف و مقصد گردشگری خود قرار داده‌اند تقدیم کنیم.

کد مطلب 5974432

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