به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی شنبه شب در نشست کارگروه ویژه پیگیری احداث پلاژ بانوان در ساحل شهر دیلم اظهار داشت: این پلاژ سالیان سال بود که مطالعات آن انجام گرفته ولی همچنان بهعلت عدم توجه لازم و عدم تخصیص اعتبار، کاری انجام نشده بود.
فرماندار دیلم افزود: خوشبختانه با نگاه ویژه دولت سیزدهم و با رویکرد خوب مجموعه استانداری و سازمان برنامه و بودجه اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان به این مهم اختصاص یافت.
وی خاطرنشان کرد: این اعتبار در مدت زمان ۲ سال و با مشارکت ۵۰ درصدی بودجه عمومی دولت، استان و شهرداری دیلم تصویب و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
اسدی به زیرساختی بودن پروژه پلاژ بانوان و اهمیت جذب گردشگر در این شهرستان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه شهرستان دیلم یکی از شهرستانهای هدف گردشگری استان بوشهر محسوب میشود احداث این پلاژ میتواند فضایی مناسب برای استفاده بانوان از بستر ساحل و دریا فراهم کند.
وی افزود: امید داریم با تزریق اعتبار لازم این پروژه مهم هرچه زودتر به بهرهبرداری برسید و به مردم شهرستان دیلم و هممیهنانی که این شهرستان را به عنوان هدف و مقصد گردشگری خود قرار دادهاند تقدیم کنیم.
نظر شما