به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرسول جلالی اظهار کرد: اصحاب رسانه استان تا پایان روز دوازدهم دی ماه، مهلت دارند آثار تولیدی خود را به جشنواره رسانه ای ابوذر استان هرمزگان ارسال نمایند و تاکید می‌شود که این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه مرحله کشوری جشنواره در بهمن ماه برگزار می شود لذا اختتامیه مرحله استانی باید در دی‌ماه برگزار شود.

فراخوان نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر و ششمین دوره جشنواره استانی در قالب‌های گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدیویی و مستند پادکست اعلام شد.

محورهای این دوره از جشنواره شامل شعار سال «مهار تورم، رشد تولید»، «جهاد تبیین»، «پیوند رسانه و صنعت»، «مقابله با آسیب‌های اجتماعی»، «دستاوردهای انقلاب اسلامی»، «امید و نشاط آفرینی»، «خانواده، جامعه و فرزند آوری»، «سبک زندگی ایرانی و اسلامی» و «رسانه و گروه‌های جهادی» بوده و بخش ویژه «آزادی قدس» به آن اضافه شده است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی بسیج رسانه مراجعه کنند.