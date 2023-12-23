به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی شنبه شب در نشست ستاد دهه فجر شهرستان دشتی اظهار داشت: در دهه فجر امسال شش کمیته عمرانی، پشتیبانی، فرهنگی، بانوان، امنیت و اطلاع رسانی تشکیل شده است.

وی «قاسم بازیاری» را به عنوان دبیر ستاد دهه فجر معرفی کرد و افزود: یکی از وقایع مهم در تاریخ انقلاب بهمن ماه و دهه فجر است که باید اهمیت آن به صورت ویژه در بین نسل جوان تبیین شود.

وی افزود: در اسفند ماه امسال ۲ انتخابات مهم برگزار می‌شود که می‌طلبد برنامه‌های دهه فجر با شکوه هر چه تمام تر و متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود.

بحرانی ادامه داد: برنامه‌های دهه فجر امسال با هدف جلب مشارکت حداکثری، پیام آور نشاط و شادابی و بیانگر خدمات نظام و دولت باشد.

وی بیان کرد: برنامه‌های دهه فجر حول انتخابات و ایجاد مشارکت حداکثری برای حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی باشد.

وی اضافه کرد: مدیران نسبت به انعکاس خدمات نظام و دولت در جهت امید آفرینی گام بردارند و انتظار داریم دهیاران و شهرداران نسبت به آذین بندی شهر و روستا اقدام کنند.

وی بیان کرد: برنامه‌های فرهنگی حول محور مساجد باشد و تلاش شود در هر مسجد یک برنامه برگزار شود.

بحرانی با بیان اینکه حضور مدیران در برنامه‌ها پررنگ باشد، گفت: مدیران از اقداماتی که منجر به ایجاد نارضایتی می‌شود جدا پرهیز کنند.