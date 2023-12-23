به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی رئیس ستاد اجرایی انتخابات با اعلام این خبر گفت: با توجه به تصریح آئین نامه انتخابات یکی از شرایط عمومی متقاضیان شرکت در انتخابات داشتن حداقل ۶ ماه فعالیت داوطلبی در جمعیت است که با توجه به برگزاری انتخابات در ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۳ تنها افرادی مجاز به حضور در انتخابات خواهند بود که تا ۱۵ دی ماه سال جاری مراحل ثبت نام خود را در سامانه عضویت جمعیت انجام داده باشند.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر افزود: در این جلسه ضمن تصویب تقویم اجرایی انتخابات مقرر شد با توجه به آسیب شناسی انجام شده و پیشنهادات سازمان‌های مختلف جمعیت دستورالعمل شرایط اعضا و داوطلبان فعال مجاز به شرکت در انتخابات بازنگری و پس از بررسی در جلسه بعدی ستاد جهت بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون‌های تخصصی و شورای عالی جمعیت ارسال شود.

وی با اشاره به لزوم انجام تمهیدات لازم با توجه آغاز رسمی فرآیند رسمی انتخابات بیان داشت: سیاست و تلاش همه ی ما باید این باشد که همدل، هماهنگ و یک صدا با برنامه ریزی دقیق، تأمین منابع، تدارکات مناسب و کار مستمر انتخاباتی سالم، پرشور و با نشاط توأم با حضور حداکثری کلیه اعضا و داوطلبان واجد شرایط داشته باشیم.

در ابتدای این جلسه علی درویش پور دبیر ستاد اجرایی انتخابات و معاون حقوقی و امور استان‌های جمعیت گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص به روزرسانی و حل مشکلات سامانه عضویت و فعالیت‌های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد ارائه و اعضای جلسه پیشنهادات خود را در خصوص اجرای هر چه بهتر انتخابات ارائه کرد.