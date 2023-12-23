به گزارش خبرگزاری مهر، رسول ملاحسنی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی دقیق و ارتباط با مردم اظهار کرد: تقویت روابط عمومیها منجر به انتقال درست تلاشهای صورت گرفته و در نتیجه امید افزایی در جامعه خواهد شد.
وی افزود: به منظور انسجام بخشی، ارائه آموزشهای نوین و ایجاد وحدت رویه در امر اطلاع رسانی برای اولین بار اردوی یک روزه مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد که در آن کارگاههای مختلف آموزشی پیش بینی شده است.
این مسئول خاطر نشان کرد: مدیران روابط عمومی در این مجمع سالیانه در دورههایی همچون کاربرد هوش مصنوعی در روابط عمومی، فن بیان و همچنین تولید محتوا با گوشیهای هوشمند شرکت خواهند کرد.
ملاحسنی تاکید کرد: معتقدیم روایت اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم نیاز به هم افزایی بیشتر بین مدیران روابط عمومی در استان دارد که برگزاری این مجمع سالیانه با همین رویکرد پیگیری شده است.
مدیر روابط عمومی استانداری افزود: واقع نمایی، ارتباط با مردم و پاسخدهی به موقع به افکار عمومی، استفاده از شیوههای نوین اطلاع رسانی و دستاورد محوری به جای فرد محوری از جمله مواردی است که در این دوره به عنوان رویکردهای اصلی امر اطلاع رسانی، در دورههای آموزشی مورد تاکید خواهد بود.
گفتنی است مجمع سالیانه مدیران روابط عمومیهای استان برای اولین بار تحت عنوان یک اردوی یک روزه و در قالب برنامههای مختلف فرهنگی، آموزشی و ورزشی روز دوشنبه ۴ دی ماه در اردوگاه شهید رجایی جهان آباد قزوین برگزار خواهد شد.
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