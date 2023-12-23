اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال در عمان به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران که جهت برپایی اردوی شش روزه برای آمادگی بیشتر به منظور حضور پر قدرت در رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا که از ۲۱ دی ماه در کشور بحرین برگزار می‌گردد، به کشور عمان سفر کرده بود با برگزاری چهار دیدار با تیم ملی این کشور و با کسب سه پیروزی و یک تساوی به کار خود پایان داد.

تیم‌ملی هندبال کشورمان در این بازی‌ها با نتایج ۲۱-۲۳، ۲۲-۲۴ و ۲۳-۲۹ مقابل عمان به برتری رسید و نخستین بازی خود را با تساوی ۲۴-۲۴ به اتمام رساند.

این اردو که با شرکت ۲۰ بازیکن که شامل ۴ لژیونر هندبال ایران بود از تاریخ ۲۷ آذر ماه تا ۳ دی برگزار و بازیکنان تیم ملی ایران در این بازی ها زیر نظر سرمربی خود، مجید رحیمی زاده، محک خوردند تا ادامه این اردو پس از بازگشت در ایران یا یکی از کشورهای مجاور انجام شود.

تیم ملی هندبال ایران فردا یکشنبه ۳ دی ماه ساعت ۱۷:۵۰ به میهن اسلامی باز می‌گردد.

ملی پوشان هندبال مردان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان آماده می کنند. این نخستین اردوی برون مرزی تیم ملی بعد از خداحافظی ووسلین ویوویچ، به سرمربیگری رحیمی زاده بود.

بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا انتخابی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، دانمارک و نروژ از ۲۱ دی تا ۲ بهمن ماه سال جاری در منامه بحرین برگزار می‌شود. تیم ملی هندبال کشورمان در این مسابقات در گروه B با تیم های کره جنوبی، چین و نیوزیلند همگروه است