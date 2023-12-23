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۲ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۳۱

رئیس کل دادگستری استان بوشهر:

خانواده‌های زندانیان نیازمند استان بوشهر حمایت می‌شوند

خانواده‌های زندانیان نیازمند استان بوشهر حمایت می‌شوند

بوشهر- رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: یکی از سیاست‌های دستگاه قضائی حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهر انگیز شنبه شب در راستای بازدیدهای هفتگی خود در دیدار با خانواده زندانیان نیازمند در شهرستان گناوه و بررسی مشکلات آنها، گفت: یکی از سیاست‌های دستگاه قضائی حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در این خانواده‌ها که بیشتر سرپرست آنها در زندان به سر می‌برند این امر باعث آسیب‌های بیشتری به این قشر و فرزندان آنها می‌شود که نیازمند حمایت از سوی همه نهادها و خیرین هستند.

وی با اشاره به اینکه حمایت و بودن در کنار این خانواده‌ها موجب دلگرمی و دعای خیر آنها می‌شود، گفت: در این بازدید از سه خانواده زندانی در شهرستان گناوه دیدار کردیم و از نزدیک ضمن استماع مسائل و مشکلات آنها پرونده‌های زندانی آنها را مورد بررسی قرار دادیم تا جایی که امکان دارد کمک‌های قانونی برای آنها در نظر گرفته شود.

مهر انگیز تصریح کرد: در این بازدید دستور رأی باز یک زندانی صادر شد و مقرر شد در یکی از شرکت‌های این شهرستان مشغول به کار شود و درآمدی برای خانواده خود کسب کند.

در این دیدار که مسئولان استانی و شهرستانی رئیس کل دادگستری استان بوشهر را همراهی کردند ضمن ابراز همدردی با این خانواده‌ها، بسته‌های معیشتی، کمک نقدی و غیر نقدی به آنها اهدا شد.

کد مطلب 5974473

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