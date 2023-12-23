به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهر انگیز شنبه شب در راستای بازدیدهای هفتگی خود در دیدار با خانواده زندانیان نیازمند در شهرستان گناوه و بررسی مشکلات آنها، گفت: یکی از سیاست‌های دستگاه قضائی حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در این خانواده‌ها که بیشتر سرپرست آنها در زندان به سر می‌برند این امر باعث آسیب‌های بیشتری به این قشر و فرزندان آنها می‌شود که نیازمند حمایت از سوی همه نهادها و خیرین هستند.

وی با اشاره به اینکه حمایت و بودن در کنار این خانواده‌ها موجب دلگرمی و دعای خیر آنها می‌شود، گفت: در این بازدید از سه خانواده زندانی در شهرستان گناوه دیدار کردیم و از نزدیک ضمن استماع مسائل و مشکلات آنها پرونده‌های زندانی آنها را مورد بررسی قرار دادیم تا جایی که امکان دارد کمک‌های قانونی برای آنها در نظر گرفته شود.

مهر انگیز تصریح کرد: در این بازدید دستور رأی باز یک زندانی صادر شد و مقرر شد در یکی از شرکت‌های این شهرستان مشغول به کار شود و درآمدی برای خانواده خود کسب کند.

در این دیدار که مسئولان استانی و شهرستانی رئیس کل دادگستری استان بوشهر را همراهی کردند ضمن ابراز همدردی با این خانواده‌ها، بسته‌های معیشتی، کمک نقدی و غیر نقدی به آنها اهدا شد.