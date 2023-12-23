مجمع خیران ورزش در شهرستان های مازندران راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی شامگاه شنبه در شورای اداری ورزش مستی قدرت، خود رأی بودن، تمایل به چاپلوسی، احساس ناراحتی از حقایق، تصمیمات خلق الساعه، میل به تشریفات، عدم رعایت شئونات و مال اندوزی را از آفت‌های مدیریت بیان کرد.

وی راه اندازی کمیته استانی رفاه کارکنان را با هدف کمک به معیشت و رفاه همکاران را ضروری دانست و گفت: با کمک جوانان داوطلب می‌توان بسیاری از برنامه‌ها و رویدادهای حوزه ورزش و جوانان را با کیفیت خوب اجرا کرد.

رجبی با تاکید بر برنامه محوری در حوزه ورزش و جوانان افزود: رؤسای ادارات شهرستان با تلاش و پشتکار، جایگاه ورزش و حوزه جوانان شهرستان را ارتقا دهند.

مدیرکل ورزش و چوانان مازندران با اظهار اینکه خوشحالی خداوند، مردم و افزایش سرمایه اجتماعی هدف مهم ماست، افزود: در مدیریت، قوانین را به درستی انجام دهیم، تصمیم صحیح بگیریم و بروی پروژه‌ها نظارت دقیق صورت گیرد.

وی خواستار راه اندازی مجمع خیران ورزش در همه شهرستان‌ها شد و تحقق آن را برای اجرای طرح‌ها مهم برشمرد.

وی افزود: بازرسی‌ها از ادارات شهرستان‌ها بر اساس عملکرد و مستندات به زودی آغاز خواهد شد.